Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

20.03.2026 10:38
Avustralya'nın Sidney kentindeki bir camide Ramazan Bayramı namazı sırasında gerginlik yaşandı. İsrail destekçisi Başbakan Anthony Albanese'e öfkelenen bir grup protestocu, başbakanı yuhalayıp "Pis köpek" diye slogan atarak tepkisini gösterdi.

Avustralya Sidney'de bulunan Lakemba Camii çevresinde Ramazan Bayramı sabahı toplanan binlerce kişi arasında, Başbakan Anthony Albanese'in ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Camiye gelen Albanese'e kalabalık içerisinden tepkiler yükseldi.

SLOGANLAR YÜKSELDİ

İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilen Albanese, bazı kişiler tarafından yuhalandı. Kalabalık içerisinden "utanın", "rezalet", "soykırım destekçileri" ve "pis köpek" şeklinde sloganlar atıldı. Olay sırasında bir protestocu polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

CAMİNİ YAN ÇIKIŞINDAN ÇIKTI

Ziyaret kapsamında Albanese, camide topluluk temsilcileriyle bir araya geldi. Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir tarafından okunan açıklamada, Avustralya'nın Orta Doğu politikası ve bunun Müslüman toplum üzerindeki etkileri eleştirildi. Başbakan Albanese'in açıklamaları sakin bir şekilde dinlediği, programın ardından yoğunluk nedeniyle camiden yan çıkışı kullanarak ayrıldığı ifade edildi.

