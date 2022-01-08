Üye Girişi
BBC Kazakistan'da: Almatı kıyamet filmlerinden çıkmış gibi - Son Dakika
BBC

BBC Kazakistan'da: Almatı kıyamet filmlerinden çıkmış gibi

08.01.2022 19:33
BBC Kazakistan'da: Almatı kıyamet filmlerinden çıkmış gibi

Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı, kıyamet filmlerinden çıkmış gibi gözüküyor.

Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı, kıyamet filmlerinden çıkmış gibi gözüküyor.

Cuma sabah erken saatlerde kentte dolaşırken burnuma hâlâ yanmış araçların kokuları geliyordu.

Pek çok kişi sokağa bile çıkmaya korkar haldeydi.

Ordu ve polis kuvvetleri, hükümet karşıtı protestoların odak noktası haline gelen bu kentte kritik noktalarda nöbet tutmaya devam ediyor.

Almatı'nın ana meydanındaki askerlere yaklaştığımızda havaya uyarı ateşi açıp daha fazla yaklaşmamamız uyarısında bulundular.

Almatı'ya yıllardır gelirim. Normalde canlı bir kenttir, bolca yeşil alanı vardır, dışardaki yeme ve içme mekanları hep doludur.

Bu sefer ise mağazaları ve bankaları yağmalanmış bir kentle karşılaştım.

En büyük hasar, protestoların başladığı ana meydan ve etrafında.

Medya kuruluşlarının binaları saldırıya uğramış, belediye binası ise ateşe verilmiş durumda.

Cuma günü kentte tek bir protesto görmedik. Sadece hasar görmüş binaların etrafında fotoğraf çeken insanlar vardı.

Ama uzaktan silah ve patlama sesleri geliyordu. Patlama sesleri, ses bombasına benziyordu.

Almatı'ya ilk vardığımda, kolluk kuvvetlerinin kullandığı patlayıcılar ve protestocuların kullandığı havai fişeklerden kalmışa benzeyen bir sis vardı havada.

Konuştuğum Almatılılardan bazıları şok içinde, bazıları öfkeliydi.

Kazakistan'da bugüne kadarkilere hiç benzemeyen bu protesto dalgasının yayılma ve şiddetli bir hale dönme hızı buradaki insanları şaşırtmış.

Bazıları da Rusya ve diğer bölge ülkelerinden takviye kuvvetlerin gelmesinden memnundu, bunun sükuneti sağlayacağını düşünüyordu.

Konuştuğum bir kadın, hükümetin baştan daha sert olması gerektiği görüşünde:

"En baştan güç kullansalardı böylesi bir karışıklık olmazdı. Belki kınanmaktan çekindiler ama bu yaklaşımın neye yol açtığını hep birlikte gördük."

Şiddeti kınayanların yanı sıra protestoculara anlayışla yaklaşanlar da vardı. Protestocuların büyük bir kısmı maaşların düşük, hayatın zor olduğu kırsal kesimlerden geliyordu.

22 yaşında aşçılık yapan bir adam "Protestocuların taleplerini anlıyorum" dedi ve ekledi:

"Maaşlarımız artmıyor ve insanlar geçinmekte zorlanıyor. Fakat bu yağmaya dönüştü ve sıradan insanlara zarar verdi. Buna bir son verilmesi lazım."

Büyük süpermarketlerin kapanması nedeniyle Almatılılar gıda sıkıntısıyla karşı karşıya.

Açık olan mağazalar ise sadece nakit kabul ediyor ancak para çekecek bir yer bulmak zor.

İnternet kesik ve taksiye binmek de riskli.

İnternetin kesilmesi ve telefonların düzgün çalışmaması nedeniyle kentte olanları öğrenmek zor.

Kulaktan kulağa yayılan söylentileri teyit etmek de imkansız.

Kazakistan bugüne kadar hiç böylesi bir protesto görmemişti. Daha önce de eylemler olmuştu fakat bunlar yerel ölçekte kalmıştı.

Hiçbiri, ülkenin en büyük havalimanına yönelik bir saldırıya dönüşmemişti.

Bu protestoya yakıt fiyatlarındaki artış yol açsa da hükümete dair genel bir memnuniyetsizlik hali bu hale gelmesinde etkili oldu.

Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in 2019'da görevi bırakmasından sonra halk Kasım Cömert Tokayev'in değişim getirmesini umuyordu.

Fakat bu umutlar boşa çıktı.

Özellikle eski lideri yüceltmek için başkentin adını Astana'dan Nur-Sultan'a çevirmek pek çokları için müesses nizamın devam etmekte olduğunu gösterdi.

Yetkililerin kontrolü ele almasıyla ortalık şimdilik sakinlemiş gözüküyor.

Fakat bu protestolar şu an için sonlanmış olsa da hükümete karşı hoşnutsuzluk devam ediyor.

Yeni bir kıvılcım, başka bir protesto dalgasına yol açabilir.

BBC Kazakistan'da: Almatı kıyamet filmlerinden çıkmış gibi
YORUMLAR
500

Kazakistan, Protesto, Kıyamet, Cuma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BBC Kazakistan'da: Almatı kıyamet filmlerinden çıkmış gibi - Son Dakika Dünya

BBC

Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu şahıs tutuklandı Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu şahıs tutuklandı         
19:34
İlk kez Galatasaray forması giydiği maçta sakatlandı İlk kez Galatasaray forması giydiği maçta sakatlandı         
19:25
Komşuları tarafından rahatsız edilen kadın: Doğal gazımı kapattılar, deliklerden gaz sıktılar Komşuları tarafından rahatsız edilen kadın: Doğal gazımı kapattılar, deliklerden gaz sıktılar         
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız         
17:32
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28

Son Dakika Haberleri
19:34 Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu şahıs tutuklandı
19:25 İlk kez Galatasaray forması giydiği maçta sakatlandı
19:19 Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi
18:48 Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor
18:32 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak
17:59 Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı
17:59 AK Partili Şamil Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin
17:52 Galatasaray'da sürpriz ilk 11!
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 19:44:11. #1.13#
SON DAKİKA: BBC Kazakistan'da: Almatı kıyamet filmlerinden çıkmış gibi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement