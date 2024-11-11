Belarus BRICS'e Ortak Ülke Statüsü Kazandı - Son Dakika
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Dünya

Belarus BRICS'e Ortak Ülke Statüsü Kazandı

Belarus, resmi olarak BRICS'e ortak ülke statüsü elde etti. Lukaşenko, Putin'e teşekkür etti.

11.11.2024 19:28
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(ANKARA) - Belarus, resmi olarak BRICS'e "ortak ülke" statüsü kazandı. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, 5 Kasım'da Minsk'in BRICS'e ortaklık statüsünde katılmaya hazır olduğunu belirten bir belge imzalamıştı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım tarihinde Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdi. Putin'e hitaben yazılmış ve Minsk'in BRICS'e ortaklık statüsünde katılmaya hazır olduğunu belirten mektup Dışişleri Bakanı Maxim Rijenkov tarafından Moskova'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grizlov'a teslim edildi.

Bakanlık açıklamasına göre, Putin'e desteği için teşekkür eden Lukaşenko, "Belarus'un BRICS'te ortak ülke olarak katılımının, Rusya'nın başkanlığı döneminde resmileştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyduğunu" belirtti.

24 Ekim'de Kazan'da düzenlenen zirvede Türkiye, Malezya, Cezayir, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Nijerya, Tayland, Uganda, Özbekistan ve Vietnam da  BRICS'e ortak ülkeler olarak kabul edilmişti.

Ortak ülke statüsü, ülkelere BRICS zirvelerinin özel oturumlarına ve BRICS Dışişleri Bakanları toplantılarına sürekli katılma hakkı veriyor. Ayrıca tam üye statüsündeki ülkeler partner ülkeleri ticaret, ulusal güvenlik temsilcilerinin toplantıları ve parlamento forumları gibi diğer bakanlar düzeyindeki etkinliklere davet edebiliyor.

Adını kurucuları olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in baş harflerinden alan BRICS, üye ülkeleri arasında ekonomik iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Güney Afrika'nın katılmasıyla 2010 yılında genişleyen BRICS, 2023 yılında genişlemeye devam etme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Ocak 2024 itibarıyla BRICS'e resmi olarak üye statüsünde katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Belarus BRICS'e Ortak Ülke Statüsü Kazandı - Son Dakika

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