Sırbistan Belgrad'da ilkokul öğrencisi babasının silahı ile 9 kişiyi öldürdü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda bir 7. sınıf öğrencisi, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtı.

8'İ ÖĞRENCİ, 9 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, veliler de okula akın etti.Saldırıda 8'i öğrenci, 1'i ise güvenlik görevlisi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

BABASININ SİLAHINI KULLANMIŞ

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Olay yerinden görüntüler: