Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda bir 7. sınıf öğrencisi, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, veliler de okula akın etti.Saldırıda 8'i öğrenci, 1'i ise güvenlik görevlisi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Olay yerinden görüntüler:
Son Dakika › Dünya › Sırbistan Belgrad'da ilkokul öğrencisi babasının silahı ile 9 kişiyi öldürdü - Son Dakika