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Belize, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti - Son Dakika

Belize, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti

15.11.2023 04:49

Karayip ülkesi Belize, Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu. Daha önce Kolombiya, Şili ve Honduras Tel Aviv büyükelçilerini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırmıştı. Güney Amerika ülkesi Bolivya ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

Karayip ülkesi Belize, Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu. Daha önce Kolombiya, Şili ve Honduras Tel Aviv büyükelçilerini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırmıştı. Güney Amerika ülkesi Bolivya ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

"YARDIM GİRİŞİNE BİLE MÜSAADE ETMEDİLER"

Belize hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes çağrılarını kabul etmemesi ve insani yardım malzemelerinin girişine engel olması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi. Gazze'de devam eden insani drama dikkat çekilen açıklamada, "Taleplerimize rağmen İsrail, uluslararası insan hakları ihlallerine son vermedi aynı zamanda Gazzelilerin acısının hafifletilmesi için yardım ekiplerinin girişine de müsaade etmedi. Bu sebeple bir dizi tedbir uygulamaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Belize, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti
Belize Başbakanı Johnny Briceño

BÜYÜKELÇİLERİ ÇEKECEKLER

Bölge basınında çıkan haberde, Belize'nin Tel Aviv Büyükelçisinin geri çekilmesi ve İsrail'in de Belize'deki tüm diplomatik faaliyetlerinin sona erdirilmesi için talepte bulunacağı belirtildi.

BOLİVYA DA İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Kolombiya, Şili ve Honduras da Tel Aviv büyükelçilerini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırmıştı. Güney Amerika ülkesi Bolivya ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 11 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Ancak uygulanan abluka nedeniyle kentte yakıt, elektrik ve su bulunmuyor. Bu nedenle insanlar ölüme terk edilmiş durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Belize, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belize, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti - Son Dakika
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