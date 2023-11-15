Belize, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti

Karayip ülkesi Belize, Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu. Daha önce Kolombiya, Şili ve Honduras Tel Aviv büyükelçilerini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırmıştı. Güney Amerika ülkesi Bolivya ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

"YARDIM GİRİŞİNE BİLE MÜSAADE ETMEDİLER"

Belize hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes çağrılarını kabul etmemesi ve insani yardım malzemelerinin girişine engel olması nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi. Gazze'de devam eden insani drama dikkat çekilen açıklamada, "Taleplerimize rağmen İsrail, uluslararası insan hakları ihlallerine son vermedi aynı zamanda Gazzelilerin acısının hafifletilmesi için yardım ekiplerinin girişine de müsaade etmedi. Bu sebeple bir dizi tedbir uygulamaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Belize Başbakanı Johnny Briceño

BÜYÜKELÇİLERİ ÇEKECEKLER

Bölge basınında çıkan haberde, Belize'nin Tel Aviv Büyükelçisinin geri çekilmesi ve İsrail'in de Belize'deki tüm diplomatik faaliyetlerinin sona erdirilmesi için talepte bulunacağı belirtildi.

BOLİVYA DA İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Kolombiya, Şili ve Honduras da Tel Aviv büyükelçilerini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırmıştı. Güney Amerika ülkesi Bolivya ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını duyurmuştu.