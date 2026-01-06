Berlin'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti - Son Dakika
Dünya

Berlin'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti

Berlin\'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti
06.01.2026 00:45
Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 Ocak'ta enerji altyapısına düzenlenen sabotajın üzerinden tam 3 gün geçti. Aşırı solcu Volkan Grubu'nun üstlendiği saldırı sonrası kentin güneybatısı hala karanlıkta. On binlerce Berlinli, dondurucu soğukta elektriksiz ve susuz 72 saati geride bırakırken, hayatın normale dönmesi için en erken Perşembe günü işaret ediliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin, enerji altyapısını hedef alan sabotajın ardından üçüncü gününe giren karanlıkla mücadele ediyor. Aşırı solcu Volkan Grubu'nun üstlendiği saldırı sonrası kentin güneybatısında on binlerce kişi, dondurucu soğukta elektrik ve su olmadan yaşam mücadelesi verirken, yetkililer normalleşme için en erken Perşembe gününü işaret ediyor.

72 SAATTİR ÇÖZÜLEMEYEN KRİZ

Kesintinin 3. gününde krizin boyutu daha da ağırlaştı. Lichterfelde'de bir kısım haneye elektrik verilse de; Zehlendorf, Nikolassee ve Wannsee ilçelerinde 30 binden fazla konut vebin 700 işletme hala enerjisiz. Eyalet yönetiminin ilan ettiği "Büyük Çaplı Acil Durum" (Grossschadenlage) kapsamında spor salonları yatakhaneye dönüştürüldü, binlerce kişi geceyi battaniyeler altında geçirdi.

"BATTANİYE ALTINDA GÜNDÜZÜ BEKLİYORUZ"

3 gündür sıcak su ve ısınma imkanı bulamayan bölge halkı isyan noktasına geldi. Süpermarketten sıcak su yardımı alan Herrmann adlı vatandaş, "Sorun gece değil, gündüz. 3 gündür elektrik yok, sıcak su yok, yemek yapmak imkansız. Bilgilendirme yetersiz, internet yokken bize 'internetten takip edin' diyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Evindeki sıcaklık 14 dereceye düşen ve 2 yaşındaki oğluyla arkadaşlarının yanına sığınan Kerstin Müller ise 3 gündür süren belirsizliği "travma" olarak tanımladı ve"Hiçbir şey çalışmıyor. Evlerin yağmalanmasından ve boruların patlamasından korkuyoruz. Bu bir terör saldırısıdır." dedi.

ŞEHİR FELÇ: TRAFİK LAMBALARI BİLE SÖNÜK

Elektrik kesintisinin 3. gününde bölgedeki süpermarketler ve fırınlar hala kapalı. Bazı marketler jeneratörlerle hizmet vermeye çalışırken, trafik lambalarının çalışmaması ulaşımı da tehlikeye atıyor. Sivil Savunma (THW) ve polisin araçlarla devriye gezdiği sokaklarda tek iletişim kaynağı olan cep telefonları, şarj imkanı sunan sınırlı sayıdaki noktada doldurulmaya çalışılıyor.

SABOTAJI VOLKAN GRUBU ÜSTLENDİ

Hasarın büyüklüğü, kabloların bilinçli bir sabotajla kesilmesinden kaynaklanıyor. Saldırıyı üstlenen aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe), Berlin'in güneybatısını kasten karanlığa gömdüklerini açıkladı.

TAM KAPASİTEYE 8 OCAK'TA GEÇİLEBİLİR

Yetkililer onarımın titizlikle sürdüğünü ancak tam kapasite elektriğin ancak 8 Ocak Perşembe günü verilebileceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında 3 Ocak cumartesi sabahı yangın çıkmış, Teltow bölgesindeki Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonu da yangından etkilenmişti. Zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bini aşkın iş yerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceği açıklanmıştı. Kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bölgedeki hastanelerde kalan hastalar başka kliniklere nakledilmişti.

