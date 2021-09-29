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Beşiktaş - Ajax maçına Hollanda basınının yorumu: Güçlü Ajax, yıpranmış Beşiktaş'a acıdı - Son Dakika
BBC

Beşiktaş - Ajax maçına Hollanda basınının yorumu: Güçlü Ajax, yıpranmış Beşiktaş'a acıdı

29.09.2021 00:58
Beşiktaş - Ajax maçına Hollanda basınının yorumu: Güçlü Ajax, yıpranmış Beşiktaş'a acıdı, System.String[]

Hollanda medyasına göre, ilk yarıda elde ettiği 2 golle Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlayan Ajax, Türkiye Süper Ligi'nde sıkıntılı günler geçiren Siyah - Beyazlı takıma merhamet gösterdi ve farka gitmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Ajax, C grubundaki liderliğini sürdürdü.

Hollanda medyasına göre, ilk yarıda elde ettiği 2 golle Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlayan Ajax, Türkiye Süper Ligi'nde sıkıntılı günler geçiren Siyah-Beyazlı takıma merhamet gösterdi ve farka gitmedi.

C grubundaki ilk karşılaşmada Portekiz'de Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, lider durumda olduğu Hollanda 1. Ligi'nde (Eredivisie) de, 7 haftada 30 gol atarak, önemli bir başarı elde etti.

Bu nedenle futbolseverlerin beklentisi, Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmanın da bol gollü geçmesi yönündeydi.

Beşiktaş'ın sakatlıklar yüzünden ideal kadrosunu oluşturamaması ve 13 eksik nedeniyle Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadro kurmakta zorlanması yüzünden, Hollanda futbol kamuoyunda Ajax'ın farklı galip gelmesine neden olacağı beklentisi vardı.

Maçı canlı yayınlayan RTL7 kanalının yorumcusu, eski Galatasaray oyuncusu Wesley Sneijder, karşılaşma öncesi skor tahminini 5-0 diye açıkladı. Diğer yorumcular da, Ajax lehine en az 3-0 tahmininde bulundu.

Yaklaşık 52 bin taraftarın izlediği karşılaşmada, ilk yarı üstünlüğü ele geçiren Amsterdam ekibi, Steven Berghuis ve Sebastian Haller'in ayağından kazandığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda Ajax'ın farkı arttıracağı beklentisi hakimdi. Ancak, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ve defans oyuncuları, Amsterdam ekibine, Lizbon'daki kadar kolay fırsat vermedi.

Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile kazandığı golün, Fransız hakem Benoit Bastien tarafından iptal edilmesi, Ajax'ı daha da rahatlattı.

Hollandalı yorumculara göre Kenan'ın gol öncesi Timber'a yönelik vücut şarjı faul değildi ve gölün verilmesi gerekiyordu.

Beşiktaş'ın yeterince etkili olamaması, Ajax için 2 -0'lık skoru yeterli kıldı.

'Beşiktaş fark yemekten kurtuldu'

Kamu yayıncısı NOS, bu nedenle, oyun boyunca üstün olan güçlü Ajax'ın, hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Süper Ligi'nde "hırpalanan" Beşiktaş'a acıdığı yorumuna yer verdi.

Hollanda Televizyonu'na göre, Amsterdam ekibinin "merhamet göstermesi" nedeniyle Beşiktaş farklı yenilemekten kurtuldu.

AD gazetesi ise, Kırmızı-Beyazlı takımın, Beşiktaş karşısında işi ilk yarıda bitirdiğine işaret etti. Ajax'ın, sorunlarla boğuşan Beşiktaş karşısında farka gidemediğini vurgulayan gazete, 2-0'lık skorun Amsterdam ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesini sağladığını belirtti.

AD gazetesine göre, maça 3 sol bek ile başlayan ve yedek kulübesinde kısıtlı sayıda oyuncuya sahip olan Beşiktaş, farkın açılmasını önleyerek müthiş bir skor elde etti. Gazete, "Türkler, bu şartlar altında kendilerini cesurca savundu" yorumuna yer verdi.

Ülkenin etkili gazetelerinden De Telegraaf, "Güçlü Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel işler yapıyor" başlığıyla verdiği haberinde, maçın başından sonuna kadar Amsterdam ekibinin Beşiktaş karşısında hiç zorlanmadığını kaydetti.

Gazeteye göre, C grubunda ikinci maçını da rahat kazanan Ajax, mükemmel bir iş çıkardı.

RTL Haber kanalı ise, Ajax'ın Beşiktaş'ı kolayca kenara ittiğini belirtirken, galibiyette Berghuis'ın büyük rol oynadığına dikkati çekti. Ajax'ın ezeli rakibi Feyenoord'un kaptanıyken, bu sezon Amsterdam ekibine olaylı şekilde transfer olan Berghuis, bir gol ve bir asitle maçın kahramanı oldu.

Voetbal International dergisi de, Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde hırpalanmış Beşiktaş'a karşı çıkışını sürdüğünü vurgulayarak, Amsterdam ekibinin elde ettiği galibiyetler sayesinde Hollanda'nın UEFA sıralamasında İsveç ve İsviçre'yi geçtiğine dikkati çekti.

Hollanda, Fransa'nın 1 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor. Hollanda, takımlarının elde edeceği puanlar sayesinde 1 puan yükselirse, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan 2 takım gönderebilecek.

Beşiktaş'a karşı 2. golü kaydeden Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçında 5 gol atan ilk futbolcu oldu. Daha önce Marco van Basten, Diego Simeone, Didier Drogba ve Erling Haaland, ilk 2 maçta 4'er gol atmıştı.

Haller, Sporting Lizbon'u 5-1 yendikleri ilk maçta 4 gol kaydetmişti.

Beşiktaş - Ajax maçına Hollanda basınının yorumu: Güçlü Ajax, yıpranmış Beşiktaş'a acıdı
Beşiktaş - Ajax maçına Hollanda basınının yorumu: Güçlü Ajax, yıpranmış Beşiktaş'a acıdı

Şampiyonlar Ligi, Hollanda, Beşiktaş, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beşiktaş - Ajax maçına Hollanda basınının yorumu: Güçlü Ajax, yıpranmış Beşiktaş'a acıdı - Son Dakika Dünya

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