Beyrut'ta jeneratör patladı, yangın çıktı - Son Dakika
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Beyrut'ta jeneratör patladı, yangın çıktı

27.06.2023 16:50

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Zuqaq al-Blat bölgesindeki bir sokakta bulunan jeneratörde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı ve alevler 6 araç, 3 apartman ve bir dükkana sıçradı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan olmazken, güvenlik güçleri patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.

Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü

BEYRUT - Lübnan başkenti Beyrut'taki bir sokakta jeneratörün patlaması sonucu çıkan yangın araçlara, apartmanlara ve bir dükkana sıçradı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Zuqaq al-Blat bölgesindeki bir sokakta bulunan jeneratörde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler 6 araç, 3 apartman ve bir dükkana sıçradı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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