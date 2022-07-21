Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi - Son Dakika
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Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi

21.07.2022 00:26

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Delaware eyaletinde İklim Değişikliği ile ilgili petrol rafinerilerinin bulunduğu bölgede yaptığı, "Ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en yüksek kanser oranına sahip bölgelerden biri" açıklaması kafa karıştırdı. Bu sözler, Biden'ın kanser olduğunu açıkladığı yönünde yorumlanırken Beyaz Saray, Biden'ın yıllar önce yakalandığı cilt kanserine atıfta bulunduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinde İklim Değişikliği konulu bir toplantıda açıklamalarda bulundu.

KANSER SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Eyaletteki petrol rafinerilerinin bulunduğu bölgede konuşmasını gerçekleştiren Biden, açıklamasının bir bölümünde, "Ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en yüksek kanser oranına sahip bölgelerden biri" ifadelerini kullandı.

BİDEN KANSERİ Mİ YAKALANDI?

Bu sözler dünya ve Türk basınındaki bazı kuruluşlar tarafından Biden'ın kanseri yakalandığını açıkladığı şekilde servis edildi. Ancak Beyaz Saray'da görevli Andrew Bates kısa süre sonra sosyal medyada yayılan bu yanlış anlaşılmaya nokta koyarak Biden'ın konuşmasında yıllar önce geçirdiği cilt kanserine atıf bulunduğunu ifade etti.

Biden'ın kanser sözleri kafa karıştırdı! Beyaz Saray açıklama yapmak zorunda kaldı

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VAROLUŞSAL BİR TEHDİTTİR"

Biden, Delaware'den önce ise Massachusetts eyaletindeki bir rüzgar enerjisi tesisinde iklim değişikliğine ilişkin yol haritasını açıkladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana iklim değişikliği konusuna eğildiğini dile getiren Biden, olağanüstü hava koşullarının geçen yıl ABD'de 145 milyar dolar hasara yol açtığını vurguladı. Biden, "Olağanüstü hava koşulları halihazırda ABD'deki askeri alanlarımıza zarar verdi. Ekonomimiz risk altında. Harekete geçmeliyiz. Ağır hava koşulları tedarik zincirini kırıyor, müşteriler ve işletmeler için gecikmelere ve mal yokluğuna yol açıyor. İklim değişikliği tam anlamıyla ülkemiz ve tüm dünya için tam anlamıyla varoluşsal bir tehdittir." dedi.

Biden'ın kanser sözleri kafa karıştırdı! Beyaz Saray açıklama yapmak zorunda kaldı

ACİL DURUM MESAJI

Kongredeki Cumhuriyetçilerin kendisinin iklim planını hiçbir şekilde desteklemediğinden yakınan Biden, "Kongre yapması gerekeni yapıp iklim değişikliği konusunda adım atmıyor. İklim değişikliği bir acil durum ve ben konuya bu gözle bakacağım. Ben adım atacağım." ifadesini kullandı.

Biden, şu anda 100 milyon ABD'linin aşırı sıcakların tehdidi altında olduğuna işaret ederek, gelecek haftalarda iklim değişikliği konusunda bir dizi kararname imzalayacağını belirtti. Bir süredir iklim değişikliği konusunda "acil durum" ilan edip etmeyeceği tartışılan Biden, "İklim değişikliği bir acil durumdur. Bu sözlerimi resmiyete dökmek için ilerleyen günlerde adımlar atacağım." dedi. Biden, ülkenin güneydoğu kıyılarında ve Meksika körfezinde kıyı rüzgar türbinlerinin kurulmasına teşvik eden planını da konuşmasında duyurdu.

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SON DAKİKA: Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi - Son Dakika
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