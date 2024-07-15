Biden, Trump\'a yapılan suikast girişiminden sonra halka seslendi

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ABD Başkanı Joe Biden, Trump'a yapılan suikast girişiminden sonra dün halka seslendi. Biden, siyasetteki sıcaklığın düşürülmesi gerektiğini belirterek 'aynı fikirde olunmasa da düşman olmadıklarını' vurguladı.

Biden, eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık Adayı Trump'ın 13 Temmuz'daki mitingde silahlı saldırıya uğraması sonrasında dün Beyaz Saray'dan halka seslendi. Biden, konuşmasına "Bu gece sizinle siyasetimizdeki sıcaklığı düşürmemiz ve aynı fikirde olmasak da düşman olmadığımızı hatırlamamız gerektiği hakkında konuşmak istiyorum" diyerek başladı.

"TETİKÇİNİN AMACINI HENÜZ BİLMİYORUZ"

Trump'a yapılan suikast girişiminden sonra herkesin 'bir adım geri atması' gerektiğini vurgulayan Biden, "Tetikçinin amacını henüz bilmiyoruz. Görüşlerini veya bağlantılarını bilmiyoruz. Yardım veya destek alıp almadığını veya başka biriyle iletişim kurup kurmadığını bilmiyoruz" dedi.

6 OCAK KONGRE BASKININI HATIRLATTI

Suikasta kurban giden ve suikast girişiminde bulunulan eski ABD başkanlarını hatırlatan Biden "Amerika'da bu yola girmemeliyiz, giremeyiz. Tarihimiz boyunca bunu daha önce de yaşadık. İster her iki partideki Kongre üyelerinin hedef alınması, ister 6 Ocak'ta Kongre Binası'na saldıran şiddet yanlısı bir çete, ister eski Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin eşine yapılan acımasız saldırı olsun, şiddet hiçbir zaman çözüm olmadı" ifadelerini kullandı.

Biden halka sesleniş konuşmasında ayrıca "Amerikan demokrasisinde anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Bu insan doğasının bir parçası. Ancak siyaset asla gerçek anlamda bir savaş alanı ve Allah korusun bir öldürme alanı olmamalıdır" dedi.

MELANIA TRUMP: KOCAMIN İNSANİ YÖNÜ SİYASİ MAKİNENİN ALTINA GÖMÜLDÜ

Trump'ın eşi Melania Trump dün basın açıklaması yaparak "Kocamı insanlık dışı bir siyasi makine olarak gören bir canavar, Donald'ın tutkusunu, kahkahasını, yaratıcılığını, müzik sevgisini ve ilhamını çalmaya çalıştı. Kocamın hayatının temel yönleri, insani yönü siyasi makinenin altına gömüldü" ifadelerini kullandı.