Bilgisayarların kodlarını kıran yaşlı adam, 47 kadının ilişkiye girdiği anları gizlice kayıt altına aldı - Son Dakika
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Bilgisayarların kodlarını kıran yaşlı adam, 47 kadının ilişkiye girdiği anları gizlice kayıt altına aldı

19.04.2023 16:49

Kadınların ilişkiye girdiği anları izlemek için dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce web kamerasını hackleyen İngiliz röntgenci Christopher Taylor, 14 ay hapis cezası aldı.

Evli ve üç çocuk babası 60 yaşındaki Christopher Taylor, 39 farklı ülkede 772 kişiyi, özel hayatlarını izleyebilmek için farkında olmadan web kameralarının kontrolünden vazgeçmeleri için onları kandırdı.

HER ANLARINI İZLEDİ

6 yıl boyunca özellikle kadınları yemek yerken, ders çalışırken, kurbanların bilgisayar cihazlarında oturum açmak için kötü amaçlı yazılımı kullandı.

KAYITLARDA 47 KADININ İLİŞKİ ANLARI DA VAR

Polis, eşleriyle ilişkiye giren 47 kadının, Taylor tarafından Abram, Wigan, Greater Manchester'daki evinde dizüstü bilgisayarından gizlice izlendiğini varsayıyor.

ÖĞRENİCİNİN BİLGİSAYARINDA TESPİT EDİLDİ

Amerika'nın güneydoğusundaki Atlanta'daki Georgia Institute of Technology'deki yöneticilerin, üniversitenin havacılık laboratuvarındaki bir öğrencinin dizüstü bilgisayarında kötü amaçlı yazılım bulunduğunda FBI'ı uyarmasının ardından Taylor yakalandı.

SAHTE BAĞLANTIYLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ

Soruşturma ayrıca Taylor'ın tutuklanmadan önce binlerce dosyayı sildiğini de ortaya çıkardı. Taylor, porno sitelerine yerleştirdiği ve tıklandığında dizüstü bilgisayarlarının işlevlerine tam erişim sağlamasına izin veren sahte bir bağlantıyla kurbanlarını tuzağa düşürdü.

80 BİN RESİM VE VİDEO BULUNDU

2016 yılında baskın düzenleyen İngiliz polisi, 60 yaşındaki adamın bilgisayarında, köpekle ilişkiye giren bir kadının videosu da dahil toplamda 80.000 resim ve videodan oluşan büyük bir önbellek biriktirdiğini ortaya çıkardı.

14 AY HAPİS CEZASI

60 yaşındaki zanlı Taylor, çıkarıldığı Bolton Kraliyet Mahkemesi'nce, bilgisayar materyallerine yetkisiz erişim, röntgencilik ve aşırı pornografiye sahip olmak için kayıt suçlarıyla yargılanarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Cinsel Zarar Önleme Emri şartlarına uyması ve 10 yıl boyunca Cinsel Suçlular Kütüğünü imzalaması emredildi

YORUMLAR (1)
  • Kzk : Çok ayıp dayı bir daha yapma, link varmı? Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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