Evli ve üç çocuk babası 60 yaşındaki Christopher Taylor, 39 farklı ülkede 772 kişiyi, özel hayatlarını izleyebilmek için farkında olmadan web kameralarının kontrolünden vazgeçmeleri için onları kandırdı.
6 yıl boyunca özellikle kadınları yemek yerken, ders çalışırken, kurbanların bilgisayar cihazlarında oturum açmak için kötü amaçlı yazılımı kullandı.
Polis, eşleriyle ilişkiye giren 47 kadının, Taylor tarafından Abram, Wigan, Greater Manchester'daki evinde dizüstü bilgisayarından gizlice izlendiğini varsayıyor.
Amerika'nın güneydoğusundaki Atlanta'daki Georgia Institute of Technology'deki yöneticilerin, üniversitenin havacılık laboratuvarındaki bir öğrencinin dizüstü bilgisayarında kötü amaçlı yazılım bulunduğunda FBI'ı uyarmasının ardından Taylor yakalandı.
Soruşturma ayrıca Taylor'ın tutuklanmadan önce binlerce dosyayı sildiğini de ortaya çıkardı. Taylor, porno sitelerine yerleştirdiği ve tıklandığında dizüstü bilgisayarlarının işlevlerine tam erişim sağlamasına izin veren sahte bir bağlantıyla kurbanlarını tuzağa düşürdü.
2016 yılında baskın düzenleyen İngiliz polisi, 60 yaşındaki adamın bilgisayarında, köpekle ilişkiye giren bir kadının videosu da dahil toplamda 80.000 resim ve videodan oluşan büyük bir önbellek biriktirdiğini ortaya çıkardı.
60 yaşındaki zanlı Taylor, çıkarıldığı Bolton Kraliyet Mahkemesi'nce, bilgisayar materyallerine yetkisiz erişim, röntgencilik ve aşırı pornografiye sahip olmak için kayıt suçlarıyla yargılanarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Cinsel Zarar Önleme Emri şartlarına uyması ve 10 yıl boyunca Cinsel Suçlular Kütüğünü imzalaması emredildi
Son Dakika › Dünya › Bilgisayarların kodlarını kıran yaşlı adam, 47 kadının ilişkiye girdiği anları gizlice kayıt altına aldı - Son Dakika