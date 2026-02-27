Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
27.02.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Haber Videosu

Pakistan-Afganistan savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ning, Pekin'in kendi kanalları aracılığıyla çatışmaya arabuluculuk yaptığını ve Çin'in durumun sakinleşmesinde yapıcı bir rol oynamaya istekli olduğunu söyledi. Uzmanlar, Çin'in devreye girmesini stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.

Pakistan ile Afganistan arasında bugün başlayan ve hızla tırmanan savaş tüm şiddetiyle sürerken, kriz uluslararası boyut kazandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin yönetiminin iki taraf arasında arabuluculuk yürüttüğünü açıkladı ve Çin'in gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu.

CAN KAYBI 200'Ü AŞTI

Sınır hattında sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan çatışmalarda iki taraf da ağır kayıplar verdi. Pakistan ordusu Şevval Vadisi'ndeki Taliban askeri noktasını ele geçirirken, karşılıklı hava saldırıları ve topçu atışları savaşın kapsamını genişletti. Açıklanan ilk bilgilere göre toplam can kaybı 200'ü aştı.

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

PEKİN YÖNETİMİ DEVREYE GİRDİ

Çatışmaların bölgesel istikrarsızlığı artırması üzerine Pekin yönetimi diplomatik girişim başlattı. Mao Ning, Çin'in hem İslamabad hem de Kabil ile temas halinde olduğunu belirterek, diyalog ve itidal çağrısı yaptı. Ning, "Bölgesel barış ve istikrarın korunması için yapıcı rol oynamaya hazırız" mesajı verdi.

STRATEJİK BİR HAMLE

Uzmanlar, Çin'in devreye girmesini stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Pekin, hem Pakistan ile yakın askeri ve ekonomik ilişkilere sahip hem de Afganistan'da güvenlik ve yatırım projeleri nedeniyle doğrudan çıkarları bulunan bir aktör konumunda. Savaşın uzaması, Çin'in Kuşak ve Yol güzergâhı ile bölgesel güvenlik planlarını da etkileyebilir.

Sınır hattında çatışmalar sürerken diplomatik trafik hız kazanmış durumda. Çin'in arabuluculuk girişiminin sonuç verip vermeyeceği, savaşın seyrini belirleyebilecek kritik gelişmelerden biri olarak görülüyor.

Uluslararası İlişkiler, Asya Günes, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı
Santral inşaatında facia 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Santral inşaatında facia! 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:35:41. #7.11#
SON DAKİKA: Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.