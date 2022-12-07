Kızını dünyaya getirdikten sonra hayatının şokunu yaşadı! Nişanlısı, komşusuyla uzun yıllardır ilişki içindeymiş - Son Dakika
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Kızını dünyaya getirdikten sonra hayatının şokunu yaşadı! Nişanlısı, komşusuyla uzun yıllardır ilişki içindeymiş

07.12.2022 15:49

Birleşik Krallık'ta yaşayan Claire Barnes isimli kadın, doğum yaptıktan bir gün sonra nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenerek büyük bir şok yaşadı. Telefonuna gelen yarı çıplak fotoğrafları görünce yıkılan genç kadın, nişanlısının komşusuyla yıllarca ilişki yaşadığını söyledi.

Sosyal medya yöneticisi Claire Barnes, tatil için gittiği Karayip Adası'nda Leury isimli dalış eğitmeniyle tanıştı. İlk görüşte biribirinden etkilenen ikili aşk yaşamaya başladı. Uzaktan ilişki yürüten Leury ve Barnes evlenmeye karar verdiklerinde genç kadın hamile olduğunu öğrendi ve doğum için İngiltere'ye döndü.

KOMŞUSUNUN GÖNDERDİĞİ MESAJLA İHANETİ ÖĞRENDİ

Leury ile sık sık mesajlaşan Claire Barnes, kızını dünyaya getirdikten bir gün sonra öğrendikleriyle hayatının şokunu yaşadı. Claire Barnes, nişanlısının kendisini ilişkileri boyunca komşularıyla aldattığını yarı çıplak fotoğrafların olduğu mesajla öğrendi.

Doğum yaptığı gün telefonuna gelen çıplak görüntülerle ihaneti öğrendi! Detaylar daha skandal

İLİŞKİ BOYUNCA ALDATILMIŞ

Şimdilerde yeni bir ilişkisi olan genç kadın hayatının en zor anlarını şu sözlerle anlattı; İlk çocuğumuz Mickayley'i doğurduğum gün, nişanlımın iki yıldan fazla bir süredir bir ilişkisi olduğunu öğrendiğim gündü. Zaten iki yıldır birlikteydik. Bu da birlikte olduğumuz süre boyunca beni aldatmış demek oluyor.Leury ile ilişkimin harika olduğunu düşünüyordum. Nişanlıydık, düğüne sadece birkaç ay vardı ve birlikte bir hayat planlıyorduk. 'Leury o kadar romantikti ki anlatamam. Rüya gibi bir ilişkimiz olduğunu düşünüyordum.

Doğum yaptığı gün telefonuna gelen çıplak görüntülerle ihaneti öğrendi! Detaylar daha skandal

"Komşusuyla beni aldattığını aklımın ucundan bile geçirmezdim. Leury ile Mart 2017'de bir arkadaşımın düğünü için Dominik Cumhuriyeti'ne tatile gittiğimde tanışmıştım. Orada yaşıyor ve dalış eğitmenliği yapıyordu. Birbirimize aşık olduk. Onu görmek için sürekli Karayip Adası'na gidiyordum. İlk görüşmemizden bir yıl sonra bana evlenme teklifi etti. Bir yıl sonrası için düğün rezervasyonu yaptırdık ve orada yaşamaya karar verdik."

Doğum yaptığı gün telefonuna gelen çıplak görüntülerle ihaneti öğrendi! Detaylar daha skandal

"Parmağıma yüzüğü taktıktan sadece birkaç hafta sonra hamile olduğumu öğrendim. Bebeğimiz doğana Birleşik Krallık'ta kalacaktım. Bebek doğduktan sonra da hayallerimizi süsleyen düğünümüzü yapacak ve artık Karayipler'de yaşayacaktık. Her şey çok iyi gidiyordu. Her gün mesajlaşıyor ve sohbet ediyorduk. Böylelikle zaman geçti. İşimden istifa ettim, eşyalarımı sattım ve Leury'nin evine taşınabilmek için evimi kiraya verdim."

Doğum yaptığı gün telefonuna gelen çıplak görüntülerle ihaneti öğrendi! Detaylar daha skandal

"Kızımız Mickayley'i doğurduğumda, Leury ile görüntülü konuştuk. Kızımızı en az benim kadar sevmişti. Beni sevdiğini ve benimle gurur duyduğunu söyledi. Ancak ertesi gün, Leury'nin Dominik Cumhuriyeti'ndeki komşularından biri bana Leury ile yarı çıplak fotoğraflarını gönderdiğinde mükemmel zannettiğim hayatım paramparça oldu. Leury'nin benle birlikte olduğu süre boyunca ilişkilerinin olduğunu söyledi. Komşu kadın, bebek doğana kadar bana söylemek istememiş. Leury'ye bunun doğru olup olmadığını sordum. İnkar etmesini bekliyordum ama o da aldattığını itiraf etti."

Doğum yaptığı gün telefonuna gelen çıplak görüntülerle ihaneti öğrendi! Detaylar daha skandal

"Bana her zaman saklayacak bir şeyi olmadığını söylerdi. Bana ne zaman istersem mesajlarına ve sosyal medya hesaplarını bakabileceğimi bile söylemişti. Düğünü iptal ettim. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı kandıran o adamı hayatımdan çıkardım. Artık bekar bir anneyim. Benim yanımda olan insanlarla hayatımı yeniden inşa etmeye odaklanıyorum."

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Birleşik Krallık, Aldatmak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızını dünyaya getirdikten sonra hayatının şokunu yaşadı! Nişanlısı, komşusuyla uzun yıllardır ilişki içindeymiş - Son Dakika


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