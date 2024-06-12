BM Raporu: İsrail ve Hamas Savaş ve İnsanlığa Karşı Suç İşledi

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Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Türkiye ve Mısır'da İsrail-Hamas savaşının mağdurlarıyla yaptıkları görüşmelere ilişkin rapor hazırladı. Raporda, İsrail'in de Hamas'ın da savaş ve insanlığa karşı suç işledikleri ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporunda, "BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu bugün yayınladığı yeni raporunda, İsrail yetkililerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürütülen askeri operasyonlar ve saldırılar sırasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğunu belirtti. Komisyon ayrıca Filistinli silahlı grupların İsrail'de işlenen savaş suçlarından da sorumlu olduğunu tespit etti" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE VE MISIR'DAKİ MAĞDUR VE TANIKLARLA GÖRÜŞÜLDÜ

BM'den yapılan açıklamada, raporun, Türkiye ve Mısır'daki savaş mağdurları ve tanıklarıyla yapılan görüşmeler ışığında hazırlandığı ifade edildi. Açıklamada, "BM'nin 7 Ekim 2023 tarihinde ve sonrasında meydana gelen olaylara ilişkin ilk derinlemesine araştırması olan Komisyon raporu, Türkiye ve Mısır'a düzenlenen bir misyon sırasında ve mağdurlar ve tanıklarla yapılan görüşmelere, gelişmiş adli tıp analizleriyle doğrulanan binlerce açık kaynak belgesine, yüzlerce başvuruya, uydu görüntülerine ve adli tıp raporlarına dayanmaktadır. İsrail, Komisyon'un soruşturmalarını engellemiş ve Komisyon'un İsrail ve İşgal Altındaki Filistin Topraklarına erişimini engellemiştir" denildi.

"İSRAİL SALDIRILARI, HAMAS DA ROKET ATMAYI DURDURMALI"

Komisyon Başkanı Navi Pillay, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Suç işleyen herkesin sorumlu tutulması zorunludur. Her iki tarafın saldırganlığı ve intikamı da dahil olmak üzere tekrar eden şiddet döngülerini durdurmanın tek yolu uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalınmasını sağlamaktır. İsrail, yüzlerce sivilin hayatına mal olan ve yine yüz binlerce insanı temel hizmetlerden ve insani yardımdan mahrum bırakarak güvenli olmayan yerlere sürgün eden Refah saldırısı da dahil olmak üzere Gazze'deki askeri operasyonlarını ve saldırılarını derhal durdurmalıdır. Hamas ve Filistinli silahlı gruplar roket saldırılarını derhal durdurmalı ve tüm rehineleri serbest bırakmalıdır. Rehinelerin alınması bir savaş suçu teşkil etmektedir."

"AÇLIK, CİNAYET, KASTEN ÖLDÜRME, SİVİLLERE SALDIRI"

Komisyon raporunda, İsrail'in çok sayıda insanlık suçu işlediği vurgulanarak, "Komisyon, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları ve saldırılarıyla ilgili olarak, İsrailli yetkililerin bir savaş yöntemi olarak aç bırakma, cinayet veya kasten öldürme, kasıtlı olarak sivillere ve sivil nesnelere yönelik saldırılar düzenleme, zorla nakletme, cinsel şiddet, işkence ve insanlık dışı veya zalimce muamele, keyfi gözaltı ve kişisel onura hakaret gibi savaş suçlarından sorumlu olduğunu tespit etmiştir. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki ve diğer yerlerdeki insanlara yüzlerce tahliye emri yayınlamış olsa da Komisyon, bunların zaman zaman yetersiz, belirsiz ve çelişkili olduğunu ve güvenli tahliyeler için yeterli zaman sağlamadığını tespit etmiştir. Ayrıca, tahliye yolları ve güvenli olarak belirlenen alanlar İsrail güçleri tarafından sürekli olarak saldırıya uğramıştır. Komisyon tüm bunların zorla nakil anlamına geldiğini tespit etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"EKİM SALDIRISINDA HAMAS İNSANLIK SUÇU İŞLEDİ"

Rapor, 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda Hamas'ın da savaş ve insanlık suçu işlediğini belirterek, "Rapor, 7 Ekim'de İsrail'de meydana gelen saldırıyla ilgili olarak, Hamas'ın askeri kanadının ve diğer 6 Filistinli silahlı grubun, sivillere karşı kasten saldırı düzenlemek, cinayet veya kasten öldürme, işkence, insanlık dışı veya zalimce muamele, hasmın mülkünü tahrip etmek veya ele geçirmek, kişisel onura saldırmak ve çocuklar da dahil olmak üzere rehin almak gibi savaş suçlarından sorumlu olduğunu tespit etmiştir. İsrail kasaba ve şehirlerine ayrım gözetmeksizin binlerce mermi atılması ve bunun sonucunda sivillerin ölmesi ve yaralanması da uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ihlalidir" denildi.