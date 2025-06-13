HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

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HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir\'den İran yorumu: Vuran İsrail değil
13.06.2025 16:12
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HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir\'den İran yorumu: Vuran İsrail değil
Haber Videosu

Haberler.com'a konuk olan HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının arkasında Batı güçlerinin olduğunu savundu. "İran'ı vuran İsrail değil, Amerika'dır" diyen Demir, NATO dahil olmak üzere birçok ülkenin sürece aktif destek verdiğini belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Demir, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik başlattığı "Yükselen Aslan" saldırının perde arkasını değerlendirdi. Amerika'yı işaret eden Demir, saldırıların arkasındaki gerçek gücün Batı olduğunu belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

"İRAN'I VURAN İSRAİL DEĞİL AMERİKA'DIR"

Demir, "Şu anda İsrail'in ortaya koyduğu savaş taktiği, savaş mantalitesi, strateji, kullandığı uçaklar, kullandığı bombalar, kullandığı istihbarat ağları, elde ettiği istihbarat bilgileri ve bunların değerlendirilmesi, nokta atışları, füze saldırıları... Bunların tamamı aslında bütün Batı'nın gücüdür. Şu anda savaşan, İran'ı vuran İsrail değil; Amerika'dır, İngiltere'dir ve bunlara destek veren diğer güçlerdir. Şimdi böyle okumazsak çok ciddi bir yanılgı içerisine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL STRATEJİSİ OLARAK GÖRÜRSEK YANILIRIZ"

İsrail'in tek başına böyle bir operasyonu gerçekleştirecek kapasitede olmadığını savunan Demir, "İran'a saldıran İsrail değildir. Soykırım yapan İsrail değildir. Lübnan'ı vuran, Suriye'yi vuran, şu anda bütün bu Orta Doğu İslam coğrafyasının altını üstüne getiren, her tarafı kaosa mahkum eden strateji İsrail stratejisi değildir. Her ne kadar Trump, 'Biz ülkelerin bölünmesini istemiyoruz, biz savaş istemiyoruz' diyorsa da, öbür tarafta her ülkeyi karıştırıp bütün coğrafyayı kaosa, savaşa sürükleyen İsrail'in önünü açıyor. Her türlü desteği veriyor. Yani bu tamamen Amerikan politikasıdır. Biz kalkıp bunu İsrail stratejisi olarak görürsek yanılırız."

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

"AMERİKA, İNGİLTERE, FRANSA VE NATO BU İŞİN İÇİNDE"

Bölgedeki çatışmaların arkasındaki küresel güçleri sıralayan Demir, "Hem Amerika hem İsrail beraber bu işi yapıyorlar. İngiltere arkalarındadır, Fransa arkalarındadır. Diğer ülkeler bunlarla beraber destek veriyor. Özellikle NATO gücünün, NATO bileşenlerinin bu süreçte ciddi bir desteği var." diye konuştu.

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Son Dakika Dünya HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mng47494749:
    Yapma yahu bu nasıl bir öngörüdür.Vallahi bravo 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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