Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu ele geçirme operasyonunda, Amerikan güçlerinin şimdiye kadar savaşlarda kullanılmayan bir silah kullandığı iddiası gündeme geldi. New York Post'ta yer alan görgü tanığı ifadesine göre, saldırı sırasında düşman askerleri bir anda diz çökerken burunlarından kan geldi ve kusmaya başladı; bunun "yoğun bir ses dalgası" etkisiyle olduğu ileri sürüldü.

RADAR SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALDI

Tanık, radar sistemlerinin aniden devre dışı kaldığını, ardından çok sayıda drone ve sekiz kadar helikopterin geldiğini söyledi. Oraya indirilen yaklaşık 20 Amerikan askerinin ileri teknoloji silahlarla donatıldığı, normal ateş gücüyle karşılaştırılamayacak bir etki yarattığı iddia edildi. Askerler tarafından kullanılan bu ileri teknoloji unsurun, yüksek yoğunluklu ses enerjisi veya yönlendirilmiş enerjiye dayalı bir silah olabileceği öne sürülüyor.

KENDİLERİNİ YERDEN KALDIRAMADILAR

"Bu ses dalgası içinden kafa içinden patlıyormuş gibi hissettirdi" diyen tanık, etkilerin anında ortaya çıktığını ve Venezuelalı güçlerin kendilerini yerden kaldıramadığını belirtti.

ABD'DEN HENÜZ İDDİALARA YANIT GELMEDİ

Beyaz Saray, söz konusu silahın kullanılıp kullanılmadığı konusunda resmi bir açıklama yapmazken, uzmanlar ABD ordusunun odaklanmış enerji silahları gibi sistemlere sahip olabileceğini, ancak bunların savaşta bu şekilde kullanılıp kullanılmadığının doğrulanmadığını söylüyor

Operasyonun tamamında yüzlerce U.S. hava aracı ve insansız sistemin kullanıldığı, Venezuelalı hava savunma ve iletişim sistemlerinin kısa sürede bastırıldığı biliniyor.