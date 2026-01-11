Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı - Son Dakika
Dünya

Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
11.01.2026 09:33
ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu kaçırdığı operasyonda "güçlü ses/ses dalgası silahı" kullandığı iddiası gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre saldırı sırasında bazı kişilerin aniden yere çöktüğü, burun kanaması ve kusma gibi etkiler yaşandığı öne sürüldü. İddia resmi makamlarca doğrulanmazken, olayla ilgili tartışmalar sürüyor.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu ele geçirme operasyonunda, Amerikan güçlerinin şimdiye kadar savaşlarda kullanılmayan bir silah kullandığı iddiası gündeme geldi. New York Post'ta yer alan görgü tanığı ifadesine göre, saldırı sırasında düşman askerleri bir anda diz çökerken burunlarından kan geldi ve kusmaya başladı; bunun "yoğun bir ses dalgası" etkisiyle olduğu ileri sürüldü.

RADAR SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALDI

Tanık, radar sistemlerinin aniden devre dışı kaldığını, ardından çok sayıda drone ve sekiz kadar helikopterin geldiğini söyledi. Oraya indirilen yaklaşık 20 Amerikan askerinin ileri teknoloji silahlarla donatıldığı, normal ateş gücüyle karşılaştırılamayacak bir etki yarattığı iddia edildi. Askerler tarafından kullanılan bu ileri teknoloji unsurun, yüksek yoğunluklu ses enerjisi veya yönlendirilmiş enerjiye dayalı bir silah olabileceği öne sürülüyor.

Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

KENDİLERİNİ YERDEN KALDIRAMADILAR

"Bu ses dalgası içinden kafa içinden patlıyormuş gibi hissettirdi" diyen tanık, etkilerin anında ortaya çıktığını ve Venezuelalı güçlerin kendilerini yerden kaldıramadığını belirtti.

Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

ABD'DEN HENÜZ İDDİALARA YANIT GELMEDİ

Beyaz Saray, söz konusu silahın kullanılıp kullanılmadığı konusunda resmi bir açıklama yapmazken, uzmanlar ABD ordusunun odaklanmış enerji silahları gibi sistemlere sahip olabileceğini, ancak bunların savaşta bu şekilde kullanılıp kullanılmadığının doğrulanmadığını söylüyor

Operasyonun tamamında yüzlerce U.S. hava aracı ve insansız sistemin kullanıldığı, Venezuelalı hava savunma ve iletişim sistemlerinin kısa sürede bastırıldığı biliniyor.

Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Son Dakika Dünya Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı - Son Dakika

