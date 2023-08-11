Bosna Hersek'te Saldırgan Canlı Yayında Silahlı Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Saldırgan Canlı Yayında Silahlı Saldırı Düzenledi

Son Güncelleme: 11.08.2023 20:30

Bosna Hersek'in Gradacac kentinde Nermin Sulejamnovic adlı bir saldırgan, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak düzenlediği silahlı saldırıda eski eşi N.H. ve Türk asıllı baba-oğul 2 Türk'ü öldürdükten sonra intihar etti. Saldırgan ayrıca bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi yaraladı. Sulejamnovic'in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Gradacac'da bir kişi, eşinin de aralarında olduğu 3 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra hayatına son verdi. Saldırgan şahıs olay anını sosyal medyadan canlı yayınladı.

EŞİNİVE İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Gradacac kentinde fitness antrenörü Nermin Sulejamnovic adlı bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eski eşi N.H.'ye sokak ortasında silahla ateş açtı. Eski eşini öldürdükten sonra etrafa ateş açmaya devam eden Sulejamnovic, Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de ölümüne neden oldu.

"CANLI YAYINDA BİR CİNAYETİN NEYE BENZEDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"

Silahlı saldırgan Sulejamnovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı. Eski eşini öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında canlı yayında yayınlayan Sulejamnovic, daha sonra sosyal medyada yayından kaldırılan görüntülerde, "Şimdi, canlı yayında bir cinayetin neye benzediğini göreceksiniz" dedi.

TUTUKLANMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ

Sulejmanovic'in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi. Polis, bölge halkına güvenlik için açık alandaki aktivitelerini sınırlandırma ve evlerinde kalma çağrısında bulunurken, Sulejmanovic'in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA
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Uyuşturucu Ticareti, İntihar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bosna Hersek'te Saldırgan Canlı Yayında Silahlı Saldırı Düzenledi - Son Dakika


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