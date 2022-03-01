Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz - Son Dakika
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Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz

01.03.2022 19:29

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Estonya'da bir araya gelerek önemli açıklamalara yer verdi. Tankların önünden seslenen İngiltere Başbakanı Johnson, "Putin, iki şeyi yanlış hesapladı. Bir, Ukrayna'nın direnç gücünü yanlış hesapladı. İkinci olarak da Batı birliğini gücünü yanlış hesapladı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Estonya'da açıklamalarda bulundu. Liderlerin Ukrayna krizine ilişkin yaptıkları açıklamada arka tarafında kadraja giren tanklar dikkat çekti.

"NATO, DOĞU AVRUPA'DAKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRDİ"

Stoltenberg, Estonya'daki Tapa Askeri Üssünü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını son haftalarda güçlendirdiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifak anlaşmasının 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

"PUTİN'E ÇAĞRIMIZ ŞUDUR: SAVAŞI DURDUR"

Stoltenberg, NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını ve koruyacaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz. Devlet Başkanı Putin'e mesajımız şudur; savaşı durdur, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çek ve iyi niyetle diplomatik çabalara katıl. Dünya barış çağrısında Ukrayna'nın yanındadır."

İngiltere Başbakanı Johnson tankların önünden seslendi: Putin iki şeyi yanlışi hesapladı

"RUS GÜÇLERİYLE SAVAŞMAYACAĞIZ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin NATO üyelerinin gündemlerinde olmadığını bildirdi. Johnson, Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacaklarını bildirdi.

"PUTİN İKİ ŞEYİ YANLIŞ HESAPLADI"

Rusya lideri Putin'in iki şeyi yanlış hesapladığını belirten Johnson, "Bir, Ukrayna'nın direnç gücünü yanlış hesapladı. İkinci olarak da Batı birliğini gücünü yanlış hesapladı" dedi.

ESTONYA'NIN NATO'DAN KALICI ASKER TALEBİ

Estonya Başbakanı Kallas da NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırganlığı karşısında başından beri birlik içinde olduğunu vurguladı. NATO'nun daha ileri bir savunma stratejisine ihtiyacı olduğunu savunan Kallas, "NATO, ittifakın en korumasız bölgesi olan Baltık ülkelerini savunmaya hazırlıklı olmalıdır" dedi.

Kallas, Baltık ülkelerinde NATO'nun hava ve karada kalıcı şekilde varlığını artırmasını, savunma planlarını üst seviyeye çıkarmasını talep etti. Kallas, "Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir. Sınırlarımızda doğrudan bir askeri tehdit olmasa da NATO adım atmalı ve yeni güvenlik durumuna kendini adapte etmelidir. İleri mevcudiyetten ileri savunmaya, hava polisliğinden hava devriyesinden hava savunmasına geçmeliyiz" diye konuştu. Daha önce bir kez özgürlüklerini kaybettiklerini belirten Kallas, "Özgürlüğümüzü ikinci kez kaybetmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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İngiltere: NATO'nun gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok İngiltere: NATO'nun gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok NATO'dan Putin'e mesaj: Savaşı durdur, askerlerini Ukrayna'dan çek NATO'dan Putin'e mesaj: Savaşı durdur, askerlerini Ukrayna'dan çek

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Son Dakika Dünya Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz - Son Dakika
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