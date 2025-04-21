Bar fedailiğinden Vatikan\'a! İşte Papa Francis\'in ilginç hayat hikayesi

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Papa şubat ayından bu yana sağlık sorunları yaşıyordu, 14 Şubat'ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Latin Amerika'dan Katolik Kilisesi'nin başına geçen ilk kişi olan Arjantinli Papa, 2013 yılından bu yana bu makamdaydı.

ARJANTİN'İN ARKA SOKAKLARINDAN VATİKAN'A

Jorge Mario Bergoglio, nam-ı diğer Papa Francis, hayatı boyunca alışılmışın dışında seçimleri ve sade yaşam tarzıyla dikkat çekti. 1936 yılında Buenos Aires'te İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jorge Mario Bergoglio, gençliğinde birçok farklı işte çalıştı. En dikkat çekeni ise bir gece kulübünde fedai olarak görev yapmasıydı. Aynı dönemde kimya eğitimi aldı ve laboratuvar teknisyeni olarak da çalıştı. Genç yaşta geçirdiği ciddi bir zatürre nedeniyle akciğerinin bir kısmı alındı.

CİZVİT TARİKATI İLE DERİNLEŞEN RUHANİ YOLCULUK

Fedailik ve bilimden sonra ruhani bir dönüşüm yaşayan Bergoglio, 1958 yılında Cizvit Tarikatı'na katıldı. Din, eğitim ve felsefe alanlarında yoğun bir eğitim aldıktan sonra rahip olarak atandı. 1998 yılında Buenos Aires Başpiskoposu, ardından 2001'de Kardinal oldu. Katolik dünyasında derin manevi bilgeliği, mütevazılığı ve sosyal adalet savunusuyla öne çıktı.

TARİHE GEÇTİ

2013 yılında Kardinal seçimi sonrası Vatikan'dan yükselen beyaz dumanla birlikte dünya Papa Francis ismini duymaya başladı. Hem Güney Amerika'dan seçilen ilk Papa, hem de Cizvit kökenli ilk Papa olarak tarihe geçti. Adını Aziz Francis of Assisi'den alan yeni lider, yoksulluk ve çevre duyarlılığıyla özdeşleşmiş bir vizyon ortaya koydu.

CESUR KARARLARI VE REFORMLARI

Papa Francis'in liderliği, geleneksel kuralları değil insanları merkeze alan bir yaklaşımla şekillendi:

• LGBT+ bireyler hakkında "Ben kimim ki yargılayayım?" sözü dünya genelinde yankı uyandırdı.

• Boşanmış bireylerin yeniden komünyon almasına izin verilmesi Katolik kilisesi için çığır açıcıydı.

• İklim değişikliğiyle ilgili "Laudato Si" bildirisi, din ile çevre bilincini bir araya getiren ilk kapsamlı çağrılardan biri oldu.

• Göçmenler, yoksullar ve dışlananlar için yürüttüğü kampanyalar, onu modern çağın en insani ruhani liderlerinden biri haline getirdi.

ALTIN TAHT YERİNE PLASTİK SANDALYE

Francis, lüks saraylardan uzak durdu; Vatikan'da papalık sarayında değil, mütevazı bir konuk evinde yaşamayı tercih etti. Ayinlerde altın işlemeli taht yerine plastik bir sandalye kullanması, sade yaşam felsefesinin simgesi haline geldi.

BİR FEDAİ GİTTİ, BİR TUHANİ REHBER GELDİ

Papa Francis, sıradan insanların hayatlarına dokunmayı başarmış, sınırları aşan bir liderdi. Kimya laboratuvarından gece kulübü kapısına, oradan kilise mihraplarına ve sonunda Aziz Petrus'un tahtına uzanan bu yolculuk, çağımızın en ilham verici hikâyelerinden biri olarak hafızalarda yer edecek.

Kaynaklar:

• The Guardian – Pope Francis: Life and Legacy

• AP News – First Latin American Pope Dies at 88

• Reuters – Vatican Confirms Death of Pope Francis