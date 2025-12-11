Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti - Son Dakika
Dünya

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Haberin Videosunu İzleyin
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
11.12.2025 17:50  Güncelleme: 17:59
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
Bulgaristan'da haftalardır devam eden yolsuzluk protestolarının ardından Başbakan Rosen Jelyazkov'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Jelyazkov, parlamentonun güven oylaması öncesi istifa etti.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylaması öncesinde istifa kararı aldı.

BULGARİSTAN'DA BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Bulgaristan'da yolsuzluk ve hükümetin bütçe tasarısına yönelik devam eden protestolarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov,parlamentoda yaptığı açıklamada, istifasına gerekçe olarak ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği gösterdi.

Rosen Jelyazkov, "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir." ifadesini kullandı.

OYLAMA 12 ARALIK'TA YAPILACAK

Jelyazkov'un istifası, ülkede yeni bir erken seçime giden yolun da önünü açmış oldu. Hükümetin istifasına ilişkin oylamanın 12 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Bu arada üçlü iktidar koalisyonun lideri konumundaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin Genel Başkanı Boyko Borisov, Başbakan Jelyazkov'un istifasını tepkiyle karşıladı.

Hükümetin istifasının ardından parlamentoda görüşmeleri süren bütçenin kabulüyle ilgili partisinin hiçbir çaba göstermeyeceğini belirten Borisov, "11 aylık iktidarımız sırasında utanacak hiçbir şey yapmadık." dedi.

"ARTIK İSTİFA ETMİŞ BİR HÜKÜMET ÇALIŞAMAZ"

Başbakan Jelyazkov'un istifa etmesini bizzat kendisinin talep ettiğini anlatan Borisov, şöyle konuştu: "Yasama çalışmalarımızda bundan sonra hiçbir yeniden yapılandırma olmayacak, (muhalefet) bizim üzerimize yüklenemezler. Artık istifa etmiş bir hükümet çalışamaz. Biz piyasada olabilecek fiyat artışlarını önlemek için yardımcı olacağız ama yeni bütçeye müdahale etmeyeceğiz."

ANAYASAL PROSEDÜR

Hükümetin istifasının ardından ülkede "parlamenter rulet" olarak adlandırılan prosedüre göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev sırasıyla önce Parlamentodaki en büyük iki partiye hükümet kurma görevi verecek. Bu girişimlerin başarısız olması durumunda Radev parlamentodan başka bir partiye kabine kurma görevini vermek zorunda olacak.

Hükümetin kurulamaması durumunda Radev erken seçim için tarih belirleyecek. Siyasi gözlemciler, parlamentonun yeni bir koalisyon hükümeti kurma potansiyelini tükettiğine işaret ederek, yeni koalisyon hükümeti kurulması ihtimalinin düşük olduğunu, erken seçime gidilebileceğini belirtiyor.

GÜVEN OYLAMASI BAŞARISIZ OLDU

Bu arada, parlamentoda yapılması planlanan, hükümetin ekonomi politikası önergesine ilişkin güven oylamasında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Oylamaya, 108 milletvekili katıldı.

İktidar koalisyonunda yer alan GERB, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Böyle Bir Halk Var (İTN) partileri ve kabineye dışarıdan destek veren HÖH-Yeni Başlangıç Partisi milletvekilleri oylamayı boykot ederek oylama öncesinde salonu terk etti. Önergenin parlamentodan geçmesi için 240 üyeli mecliste en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyordu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zaa Zaa:
    bizde akköpekler alkış yapıyor 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
