ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili polis açıklama yaptı. Açıklamada, saldırı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 14 kişinin de yaralandığını belirtildi. Polis, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini de aktardı.
Son Dakika › Dünya › Chicago'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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