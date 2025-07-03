Chicago\'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 14 Yaralı

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili polis açıklama yaptı. Açıklamada, saldırı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 14 kişinin de yaralandığını belirtildi. Polis, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini de aktardı.