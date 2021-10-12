Uzaylıların var olduğu teorisi hala tartışılan bir konu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaylılarla ilgili yıllardan bu yana gizli çalışmalar yürüttüğü iddiaları ise gündemdeki yerini daima koruyor. Dünya basını, Amerikan İstihbarat Ajansı (CIA) ile Arjantin Donanması arasında geçen bir takım konuşma belgelerini yayınladı.
Albay Roberto Cesar Mullen ile Hava Olayları Ulusal Soruşturma Komitesi'nden Richard Hall arasında geçen konuşmalarda, Arjantin'deki bir ufo kazasından bahsediliyor. Söz konusu kazada 2 uzaylının öldüğü bilgisi dünya genelinde şaşkınlık yarattı.
Yazışmalarda, Arjantin'deki Amerikan üssünde bulunan askerlerin, gökten parlak bir cismin üs yakınına düşmesine tanık olduğu yazıyor. Bir ordu topçusu, bir öğrenci ve kontrol kulesindeki teğmenin hemen kaza bölgesine gittikleri ifade ediliyor.
Raporda, bölgeye intikal eden askerlerin 2 uzaylı cesedi ile karşılaştığı satırları yer alıyor. Belgelerin resmi olup olmadığı ise henüz belli değil. Dünya basını, bunun bir spekülasyon olabileceğini de söylüyor. Belgeler üzerinde yapılacak çalışmalar, gerçeği ortaya çıkaracak.
Son Dakika › Dünya › CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar - Son Dakika Dünya