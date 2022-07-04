Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı

04.07.2022 13:56

Hong Kong'ta Chow Wai-yin isimli 23 yaşındaki yoga eğitmeni, kaldığı oteldeki odasının 30 yerinden bıçaklanmış halde bulundu. Yaşanan olayın ardından güvenlik kameralarını izleyen emniyet ekipleri, Wai-yin'in eski sevgilisini tutukladı.

Sosyal medyada Aqua Chow olarak da bilinen yoga eğitmeni bir otel odasında korkunç bir şekilde öldürüldü. Polisler genç eğitmenin cansız bedenini kan dolu küvette buldu.

Girdiği otelden bir daha çıkamadı! Genç eğitmen küvette korkunç bir halde bulundu

Vahşi bir şekilde 30 yerinden bıçaklanan genç kadının cansız bedeni küvette kanlar içinde bulundu. Odanın genelinde bir arbede yaşandığını gösteren kanıtlar olduğunu ifade eden polis ekipleri, Wai-yin'in cep telefonu hariç bütün eşyalarına ulaştı.

Girdiği otelden bir daha çıkamadı! Genç eğitmen küvette korkunç bir halde bulundu

Cep telefonunu arayan polisler, cihazda ikilinin arasında geçen önemli konuşmalar olabileceğine dikkat çekti.

Girdiği otelden bir daha çıkamadı! Genç eğitmen küvette korkunç bir halde bulundu

Wai-yin'in ölümünün ardından otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler ikilinin otele gelişini görüntüledi.

Girdiği otelden bir daha çıkamadı! Genç eğitmen küvette korkunç bir halde bulundu

Polis, kullanılan bıçağın zanlı tarafından otele giriş yapmadan önce alındığını ve cinayetin planlı olabileceğine inandıklarını söyledi. Kaynak: Mynet

Girdiği otelden bir daha çıkamadı! Genç eğitmen küvette korkunç bir halde bulundu
YORUMLAR
500
Beyoğlu'nda Fransız turist kaldığı otelin 8'inci katından aşağıya düştü Beyoğlu'nda Fransız turist kaldığı otelin 8'inci katından aşağıya düştü Otelde yer bulamayan güreşseverler Er Meydanı yakınına çadır kurdu Otelde yer bulamayan güreşseverler Er Meydanı yakınına çadır kurdu

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement