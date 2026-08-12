Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı - Son Dakika
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Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

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Hong Kong'da üstsüz ve yalınayak halde elinde bıçakla site içerisinde dehşet saçan 22 yaşındaki şüpheli, 2 kişiyi yaraladı. Şüphelinin evinde ise kulağı yaralı bir kedi bulundu.

Hong Kong’da lüks bir konut sitesinde sabah saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırı paniğe neden oldu. Üstsüz ve yalınayak şekilde elinde bıçakla dışarı çıkan 22 yaşındaki şüpheli, önce bir yayaya saldırmaya çalıştı, ardından güvenlik görevlisiyle arbede yaşadı. Kaçarken bir ev işçisini sırtından bıçaklayan şüpheli, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE BOĞUŞTU

Olay, pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Baguio Villa'da meydana geldi. 22 yaşındaki şüphelinin yalnızca eşofman altıyla, üstsüz ve yalınayak şekilde elinde bıçakla site içerisinde dolaştığı belirtildi. Şüphelinin önce bir erkek yayaya doğru bıçakla saldırdığı, kişinin saldırıdan kaçmayı başardığı aktarıldı.

Ardından bir güvenlik görevlisine yönelen şüpheli ile görevli arasında arbede çıktı. Olayı gören diğer güvenlik görevlileri müdahale etmek için bölgeye gelirken, saldırgan bu kez kaçmaya çalıştı.

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

YABANCI UYRUKLU HİZMETLİYİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Şüphelinin arbede sırasında bölgeden uzaklaşarak yoldan geçen yabancı uyruklu bir kadına saldırarak kadını sırtından bıçakladığı bildirildi. Hong Kong basınında yer alan bilgilere göre 61 yaşındaki yabancı uyruklu kadın boyun ve sırt bölgesinden yaralandı. Olay sırasında bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi.

Güvenlik görevlileri ve çevredeki kişilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı

EVİNDE YARALI KEDİ BULUNDU

Polisin şüphelinin evinde yaptığı arama ise olayın en dikkat çeken ayrıntılarından birini ortaya çıkardı. Dairede sağ kulağından yaralanmış bir kedi bulundu. Yaralı kedi, tedavi edilmek üzere Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'ne (SPCA) teslim edildi.

Polis, kedinin saldırıdan önce yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, şüphelinin evinden çıktıktan sonra çevresindeki insanlara saldırdığı değerlendiriliyor.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırı sırasında yaşananlar güvenlik kameraları ve çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi. Görüntülerde üstsüz ve yalınayak şüphelinin elindeki bıçakla site içerisinde ilerlediği ve güvenlik görevlilerinin müdahale ederek kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülüyor.

Olayın ardından Baguio Villa sakinleri büyük korku yaşarken, polis saldırının nedenini belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor. Şüphelinin saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmadı.

Hong Kong, Güvenlik, Güncel, Dünya, kedi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı - Son Dakika

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