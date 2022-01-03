Üye Girişi
Covid-19: Çin'de geceyarısı karantina tesislerine götürülenler endişe yarattı - Son Dakika
BBC

Covid-19: Çin'de geceyarısı karantina tesislerine götürülenler endişe yarattı

03.01.2022 20:51
Covid-19: Çin'de geceyarısı karantina tesislerine götürülenler endişe yarattı

Çin'de devam eden Covid-19 salgınının merkez üssü Şi'an kentinde, bazı sakinlerin gece yarısı evlerinden çıkarılıp karantina tesislerine götürülmesi endişe yarattı.

Çin'de devam eden Covid-19 salgınının merkez üssü Şi'an kentinde, bazı sakinlerin gece yarısı evlerinden çıkarılıp karantina tesislerine alınması endişe yarattı.

Çin'in Şi'an şehrinin güneyindeki Mingde 8 Yingli adındaki toplu konutta yaşayanlara, 1 Ocak gece yarısından hemen sonra evlerini terk etmeleri ve karantina tesislerine gitmeleri gerektiği söylendi.

Tesislere kaç kişinin nakledildiği henüz net olarak bilinmiyor. Olaya tanık olduğunu aktaran bir sosyal medya kullanıcısı, yerleşkenin dışında 30 otobüs gördüğünü bildirirken; bir başka kullanıcı ise bin kadar kişinin nakledildiğini iddia etti.

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılanlar arasında otobüslerde saatlerce bekletildiklerini söyleyen birkaç kişi de var.

Diğer açıklamalara göre karantina tesislerine alınanlar arasında yaşlılar, küçük çocuklar ve hamile kadınlar bulunuyor. Ayaz bir gecede tek başına nakledilmeyi bekleyen yaşlı bir adamın fotoğrafı internette viral oldu. Yorumlarda şefkatli sözler hakimdi.

Bazı Weibo kullanıcıları karantina tesislerinin fotoğraflarını paylaşarak, tesislerin fazla basit ve çok soğuk olduğunu, kendilerine yiyecek verilmediğini iddia etti.

Etkilenen bölge sakinlerinden birinin paylaştığı yorum şu şekildeydi:

"Burada temel ihtiyaçlar dışında hiçbir şey yok... Kimse bizi kontrol etmeye gelmedi, bu nasıl bir karantina? Gece binden fazla kişiyle birikte bizi buraya transfer ettiler. Çoğunluğumuzu yaşlı insanlar ve çocuklar oluşturuyor. Herhangi bir uygun düzenleme yapmadılar ve bizi rastgele yerleştirdiler."

Kullanıcılar halihazırda iki haftadır evlerinde karantinada oldukları için bu önlemin gerekliliğini de sorguluyor.

Yetkililerin sert önlemler aldığı Şi'an'da 13 milyon kent sakininin tamamı evlerine kapatılmış durumda. İnsanların yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını satın almak için evlerinden çıkması yasak.

Başlangıçta kent sakinlerine yiyecek satın alma özgürlüğü verildi, ancak geçen hafta Şi'an yetkilileri kuralları daha da sıkılaştırdı ve yalnızca Covid-19 için testi için evden ayrılma izni verilmeye başlandı.

Bunun sebebinin bölgede yeni enfeksiyonlarda artış kaydedilmesi olduğu düşünülüyor. Çin'de farklı medya kuruluşları, yerel halkın Covid-19 testi yaptırmak için mesafe kuralına uymadığını yazmıştı.

Gergin bekleyiş

Sosyal medyaya yansıyan gerilime sebep olan bu gelişme, Çin'de 9 Aralık'tan bu yana 1.600 vakanın kaydedildiği Şi'an'da halkın sinirlerinin ne derece yıprandığını gösteren olaylardan biriydi.

Hafta sonu, buharda pişmiş çörek almak üzere dışarı çıktığı için, salgın önleme görevlileri tarafından dövülen bir adamın videosu sosyal medyada viral oldu. Şehirdeki yetkililer, olaydan sonra işçilerin cezalandırıldığını açıkladı.

Başka bir olayda ise bir grup öğrenci, yüksek lisans sınavına girdikten sonra Şi'an'da mahsur kaldı. Bir öğrenci, iki hafta boyunca hazır erişte yediğini ve sadece beş paketinin kaldığını iddia etti.

Çin hükümeti geçen hafta, karantina süresince insanların yiyeceğe erişimini sağlayacağını taahhüt etmişti. O tarihten itibaren insanlar aldıkları malzemelerin görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor.

Sohbet uygulaması WeChat'te yapılan bir paylaşımda bir kullanıcı: " Hükümet tarafından gönderilen hazır erişteler için teşekkürler. Akşam yemeği hazır!" dedi.

Ancak diğerleri, malzemelerinin azaldığını veya henüz yardım alamadıklarını söylüyor.

Çinli yetkililer, Çin Yeni Yılı ve Pekin'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'ndan önce salgını bir ay içinde tamamen durdurmayı amaçlıyor.

Şi'an'da ayrıca Covid-19 hastaları için yeni hastaneler yapılıyor. Halihazırda üç hastanenin inşa edildiği şehirde, Çin devlet medyasına göre, Covid hastaları için 3 bin yeni yatak ekleniyor.

Çin'in Bulaşıcı Hastalık Kontrol Teşkilatı'ndan Zhang Canyou, devlet medyasına "bazı olumlu değişiklikler" görmeye başladıklarını da söyledi.

Covid-19: Çin'de geceyarısı karantina tesislerine götürülenler endişe yarattı
YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Twitter, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid-19: Çin'de geceyarısı karantina tesislerine götürülenler endişe yarattı - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi         
20:56
Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı         
20:45
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün         
14:21
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
20:44 Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı
20:22 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz
20:12 Ahmet Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri olay yarattı!
20:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar
19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjde: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek
19:39 Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak
19:38 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!
19:13 Galatasaray'da Fatih Terim hakkında tarihi karar
19:12 Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 21:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: Covid-19: Çin'de geceyarısı karantina tesislerine götürülenler endişe yarattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement