Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD dünya barışından yana olmalı - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD dünya barışından yana olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD dünya barışından yana olmalı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin dünya barışından yana olması gerektiğini belirterek, "Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve bu tür meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum.

13.02.2025 18:37  Güncelleme: 18:39
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin dünya barışından yana olması gerektiğini belirterek, "Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve bu tür meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze'yi kimse Filistinlilerin elinden, Gazzelilerin elinden alamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya televizyonuna konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son zamanlarda ilerlettiği ortaklık hakkında, "Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve bu tür meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze'yi kimse Filistinlilerin elinden, Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide de 'evet' demek dünya barışı noktasından bir siyasetçi olarak beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir. Trump'ın geçen dönemki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum. Bunları iyi bir gelişme olarak görmüyorum. Temenni ederim ki, kısa zamanda bu yanlışlardan dönülür, ABD gibi bir dünya devi bu yanlışlardan süratle döner ve buna göre de dünya barışı kendine bir çıkış yolunu yakalamış olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'ın önerisi ilgi görürse Türkiye, ABD'nin çabalarına karşı bir adım atacak mı?" sorusuna, "Tabii böyle bir teklifin kabul görmesi her şeyden önce bizim açımızdan asla kabul görmez. Bizim açımızdan biz buna 'evet' diyemeyiz. İslam dünyasının buna 'evet' demesi kesinlikle mümkün değildir. Bizler de İslam İşbirliği Teşkilatı olarak buna karşı tavrımızı alacağız. Türkiye, Endonezya, Pakistan... Eli bağlı duramayız. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki ne kadar ülke varsa, hep beraber tavrımızı ortaya çok açık, net koyarız. Her şeyden önce dünya barışına destek vermek gerekiyorsa bunun birinci derecede sorumlusu ABD'dir. Dünya barışına bir destek vermek gerekiyorsa bunun birinci derecede sorumlusu, ABD'dir. ABD gibi bir ülkenin dünya barışından yana olması gerekir. Türkiye olarak 85 milyon nüfusumuzla dünya barışından yana olduğumuzu hep söyledik, söylüyoruz ve söyleyeceğiz. Endonezya, Pakistan ve Malezya aynı konumda ve bizler bunun için çaba sarf ediyoruz, çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

İsrail'in demokratik bir rejim olmadığını vurgulayan Erdoğan, İsrail'in elindeki silahlar ve bombalarla mazlum ülkeleri tehdit eder hale geldiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD dünya barışından yana olmalı - Son Dakika

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