Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın markaj! Prag'daki zirvede sohbet edebilmek için yoğun çaba harcadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın markaj! Prag'daki zirvede sohbet edebilmek için yoğun çaba harcadı

07.10.2022 08:27

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi kapsamında Prag'da birçok dünya lideriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşinde gezip sohbet etmeye çalışma çabasıyla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede liderlerle baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Her fotoğrafta o var! Erdoğan'la sohbet edebilmek için zirve boyunca peşinden ayrılmadı

ALİYEV VE PAŞİNYAN'LA SOHBET ETTİ

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti.

Her fotoğrafta o var! Erdoğan'la sohbet edebilmek için zirve boyunca peşinden ayrılmadı

RUM YÖNETİMİ LİDERİ ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Zirvenin açılışı öncesinde ise ortaya dikkat çeken bir kare çıktı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına yaklaşarak görüşmek istedi. Anastasiadis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için sarf ettiği çaba objektiflere yansıdı.

YORUMLAR
500
Akşener, CHP'nin 'başörtüsü' girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım Akşener, CHP'nin 'başörtüsü' girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çekya Başbakanı Fiala'dan Türkiye hakkında övgü dolu sözler Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çekya Başbakanı Fiala'dan Türkiye hakkında övgü dolu sözler

Recep Tayyip Erdoğan, Nikos Anastasiadis, Yunanistan, Kıbrıs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın markaj! Prag'daki zirvede sohbet edebilmek için yoğun çaba harcadı - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti
09:38 Akaryakıta 1 haftada 3 kez zam gelmesinin ardından İstanbul'da motorin 27.09 lira oldu
09:34 2 gün önce boşanan şarkıcı Tuğba Özerk, "Merhaba ben Isabel" diyerek dans etti
09:32 Akşener, CHP'nin "başörtüsü" girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım
09:17 Kırıkkale'de çiftçinin yetiştirdiği ürünler, indirimli fiyattan tüketiciye ulaşıyor
08:38 Bursa'da otomobil sürücüleri arasında yaşanan yol verme tartışması sonrası yumruklar havada uçuştu! O anlar kameralara yansıdı
08:32 Biden'ın Cidde çıkartması da fayda etmedi! Suudi Arabistan petrol üretiminde kısıntı kararı aldı
08:27 Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın markaj! Prag'daki zirvede sohbet edebilmek için yoğun çaba harcadı
08:02 Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çekya Başbakanı Fiala'dan Türkiye hakkında övgü dolu sözler
00:00 TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin gerilemesi sonrası CHP'li Öztrak'tan hükümete tepki: Milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 10:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın markaj! Prag'daki zirvede sohbet edebilmek için yoğun çaba harcadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement