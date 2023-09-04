Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj

Son Güncelleme: 04.09.2023 18:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının bir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizinin çözümü konusunda ''Ukrayna yönetiminin yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor'' diyerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye de mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin, Soçi'deki kritik görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Soru cevap kısmında Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye de mesaj göndererek yaklaşımlarını yumuşatma çağrısında bulundu. O esnada Putin'in Erdoğan'a dönüp bakması dikkat çekti.

ANA GÜNDEM MADDESİ TAHIL KORİDORU

Ana gündem maddesinin Tahıl Koridoru Anlaşması olduğu toplantının ardından Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kalkması talebinde bulundu. Putin, "Bu konudaki görüşlerimizi değerli dostum ile de samimiyetle ikili görüşmemizde paylaştım. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile bir istişare önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"UKRAYNA'NIN YAKLAŞIMLARINI YUMUŞATMASI GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Özellikle Ukrayna'nın burada Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor. Özellikle şuan itibarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru'ndan en az gelişmiş fakir Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Ama buradan çıkacak tahılın yüzde 44'ü Avrupa ülkelerine giderse buna haklı olarak Rusya olumlu bakmıyor. Buradan zaten yüzde 14 Türkiye'ye gönderiliyordu, bunun dışında yüzde 6 civarında Afrika ülkelerine.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj! Putin'in yüz ifadesi değişti

PUTİN'İN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ile sözleri sonrası Rus lider Putin'in yüz ifadesi kameralara yansıdı.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor
17:41 JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj
17:12 Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti
17:09 CZN Burak, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı
16:55 Stefan Kuntz'un ''Melissa Vargas'a sormamız gerek'' dediği soru salonu kahkahaya boğdu
16:46 Son Dakika! Putin'in, "Yaptırımları kaldırın" şartına Erdoğan'dan yeşil ışık: BM'nin hazırlayacağı yeni paketle Tahıl Anlaşması devam edebilir
16:42 Bir sigara grubuna daha zam geldi! En pahalısı 51 TL'den satılacak
16:33 Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle renklerine bağladı
16:31 Filenin Sultanları ülkeye tarifeli uçakla döndü, Demet Akalın ve Nurgül Yeşilçay'dan tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 18:40:38. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement