Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. "Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım" ifade eden Erdoğan,ABD lideri ile kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi.

Görüşmemizde Gazze'de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya - Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik.

Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik.

Başkan Trump'ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım.

Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD'ye davet etti.

İnşallah Dostum Trump'la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."