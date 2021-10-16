Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi

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Basın toplantısına damga vuran soru! Hem Erdoğan, hem Merkel gülmekten kendini alamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesadüfen görüp onun için konvoyunu durdurdu

Almanya Şansölyesi Angela Merkel veda ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan ile Merkel görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Merkel'e tüm desteği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'ye övgüler yağdırarak "Sayın Merkel, düzensiz göçün engellenmesinde sorumluluk almaktan çekinmedi. AB'ye tam üyelik yolunda çıkarılan engellere rağmen sayın Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız. Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Libya ile ilgili fikir alışverişi yaptık." ifadelerini kullandı.

ALMANCA TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan'ın konuşmasının sonunda, Almanca "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Danke schön" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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