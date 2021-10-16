Almanya Şansölyesi Angela Merkel veda ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan ile Merkel görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Merkel'e tüm desteği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'ye övgüler yağdırarak "Sayın Merkel, düzensiz göçün engellenmesinde sorumluluk almaktan çekinmedi. AB'ye tam üyelik yolunda çıkarılan engellere rağmen sayın Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız. Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Libya ile ilgili fikir alışverişi yaptık." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasının sonunda, Almanca "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Danke schön" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi - Son Dakika Dünya