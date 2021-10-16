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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi

16.10.2021 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Huber Köşkü'nde Almanya Başbakanı Merkel'i konuk etti. Görüşme esnasında basın mensuplarının karşısına çıkan Erdoğan, görevini devredecek olan ve veda ziyaretine gelen Merkel'e övgüler yağdırdı. Erdoğan konuşmasını Almanca "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Danke schön" diyerek sonlandırdı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel veda ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan ile Merkel görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Merkel'e tüm desteği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'ye övgüler yağdırarak "Sayın Merkel, düzensiz göçün engellenmesinde sorumluluk almaktan çekinmedi. AB'ye tam üyelik yolunda çıkarılan engellere rağmen sayın Merkel'in çabalarını takdirle hatırlayacağız. Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Libya ile ilgili fikir alışverişi yaptık." ifadelerini kullandı.

ALMANCA TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan'ın konuşmasının sonunda, Almanca "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Danke schön" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıntılar Geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, cumhurbaşkanı, Huber Köşkü, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e övgü dolu sözler! Konuşmasını Almanca bitirdi - Son Dakika
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