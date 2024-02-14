Erdoğan\'ın 12 yıl sonra yaptığı Mısır ziyareti dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi ziyaret düzenledi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanan Erdoğan'ın ziyareti ise dünya basınında geniş yer buldu. Yunan basını, Ankara ile Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yapma ihtimalinin Atina'yı endişelendirdiğini manşetlerine taşıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı. Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'ı ziyareti ise uluslararası basınında gündemindeydi.
Komşu Yunanistan basını, ziyareti Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerinden gördü. Pentapostagma'da yer alan haberde, Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
Haberin devamında ittifakın bozulması halinde, Girit Adası'nın güneyinde yer alan ve Libya ile ilan edilen MEB konusunda "serbestlik" ortaya çıkacağı yer aldı. Ardından ise Mısır ile Türkiye arasında benzer bir mutabakata varılabileceğine vurgu yapıldı.
Kathimerini gazetesi ise "İki bölgesel güç arasındaki bağların yeniden inşasında büyük adım." yorumuyla verdiği haberinde Türkiye'nin, Mısır'a silahlı insansız hava araçları (SİHA) satabileceğini yazdı.
Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretini "Erdoğan, Türkiye'nin Gazze konusunda Mısır'la iş birliğine hazır olduğunu söyledi" başlığıyla okuyucularıyla buluşturdu.
AFP ise "Türk lider Kahire'yi 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ziyaret etti" başlığını kullanarak Erdoğan'ın ziyaretine dikkat çekti.
Londra merkezli Middle East Eye, ilişkilerde "büyük bir iyileşmenin" olduğunu vurguladı. Bunun işareti olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, geçen hafta Türkiye'nin Mısır'a insansız hava aracı (İHA satabileceğini söylemesi gösterildi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ise gelişmeleri saniye saniye aktardığı internet sitesinde "Erdoğan'ın Mısır ziyareti, Kahire ve Ankara'nın geçen yıl ilişkileri en yüksek diplomatik düzeyde yeniden canlandırmak için büyükelçi atamasından bu yana bir ilk oldu." ifadelerini kullandı. Öte yandan televizyon, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Erdoğan'ı kırmızı halıda karşıladığını da yazdı.
Suudi Arabistan merkezli Arab News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde Gazze meselesinin odak noktalarından birini oluşturduğunu aktardı. Haberde, Mısır ve Türkiye'den "iki bölgesel güç" şeklinde söz edildi.
Münhasır Ekonomik Bölge, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgâr enerjisi de dâhil olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir.
Son Dakika › Dünya › Erdoğan'ın 12 yıl sonra yaptığı Mısır ziyareti dünya basınında geniş yankı uyandırdı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.
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