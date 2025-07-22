Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'YE EUROFİGHTER İHRACATI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi. Bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN ERİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani durumun çok kötü olduğunu, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini, bir an önce Gazze'ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini de ifade etti.

TÜRKİYE, EUROFİGHTER ANLAŞMASINDA SONA YAKLAŞTI

Eurofighter, Avrupa'nın en büyük üç savunma şirketi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında sona yaklaştı. Haberde Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağını kapsaysan yaklaşık 5,6 milyar dolarlık anlaşmanın, yakın zamanda açıklayabileceği iddia edildi.

ERDOĞAN "BİR AN ÖNCE ALACAĞIMIZA İNANIYORUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar. İnşallah jet uçaklarımızı da bir an önce alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "İngiltere Başbakanı Sayın Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığım görüşmelerde onların konuya olumlu baktıklarını gördüm ve inşallah bu adımları da atacağız" demişti.

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ İYİ BİR KARAR YOLUNDA İLERLİYORUZ

İngiltere Başbakanı Starmer geçen hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Londra'da ağırlamış, iki lidere Türkiye'ye Eurofighter ihracatı sorusu yöneltilmişti. Merz, "Bu uçakları Türkiye'ye teslim etmeye hazır mısınız" sorusunu, şöyle yanıtlamıştı: "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karar yolunda ilerliyoruz."