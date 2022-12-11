Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye kara harekatı sinyali verdi! ABD'ye sert sözlerle yüklendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye kara harekatı sinyali verdi! ABD'ye sert sözlerle yüklendi

12.12.2022 00:31

Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütü unsurlarına yönelik olası bir kara harekatı sinyalini yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyine 4-5 bin TIR mühimmat gönderdiğini belirterek, "Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. Bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok" şeklinde konuştu.

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısının ardından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü unsurlarına karşı Pençe Kılıç hava harekatı düzenlenmiş, ardından TSK ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatı için de güçlü mesajlar vermişti. Erdoğan, "Operasyonun hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

KARA HAREKATI SİNYALİ

Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği olası bir kara harekatı hakkında güçlü sinyaller vermeye devam etti.

"ABD, SİLAH VE MÜHİMMAT GÖNDERİYOR"

ABD'nin bölgedeki terör örgütlerine mühimmat ve silah yardımı yaptığına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil" ifadelerini kullandı.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Dedim kusura bakmayın, biz NATO'da sizinle beraberiz, beraber olmamıza rağmen siz, bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok." diye konuştu.

YUNANİSTAN'A DA MESAJ GÖNDERDİ

Ege'deki adaları silahlandıran Yunanistan hakkında da konuşan Erdoğan, "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Eee vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi? Bu işi başaracağız, petrolü, silah ve mühimmatıyla da her şeyiyle." dedi.

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