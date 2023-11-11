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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad yıllar sonra aynı karede - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad yıllar sonra aynı karede

11.11.2023 14:38  - Güncelleme: 15:25

Arap ve İslam dünyasının liderleri Gazze'yi konuşmak için Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Görüşme öncesi liderler basın mensuplarına poz verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yıllar sonra aynı kareye girmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da dün akşam zirveye katılmak için kente ayak bastı. Gözlerin çevrildiği zirve bugün başlarken, Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad yıllar sonra aynı karede

HAVAALANINDA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad yıllar sonra aynı karede

ESAD DA RİYAD'DA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da dün akşam zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Suriye Devlet Başkanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Beşar Esad, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ve Gazze Şeridi'nde yaşanan, her gün yüzlerce şehit ve yaralanmaya neden olan ve eşi benzeri görülmemiş bir insani kriz yaratan İsrail saldırganlığının görüşüleceği acil zirveye katılmak üzere bugün Suudi Arabistan Krallığı'na gidiyor" denildi.

GAZZE'DEKİ İSRAİL ZULMÜ GÖRÜŞÜLECEK

Zirve bugün başlarken Erdoğan ve diğer liderler zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı. Liderler, karşılama törenin ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, solunda ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yer aldı. Erdoğan ve Esad ise yıllar sonra aynı kareye girmiş oldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katıldığı zirvede İsrail'in, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen zirvede İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad yıllar sonra aynı karede

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad yıllar sonra aynı karede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad yıllar sonra aynı karede - Son Dakika
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