Yılmaz'dan KKTC'de Güçlü Gelecek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yılmaz'dan KKTC'de Güçlü Gelecek Vurgusu

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptığı resmi temaslarda, Kıbrıs Türkleriyle bir araya geldi. Yılmaz, daha güçlü bir KKTC için sağlık, altyapı ve sosyal hizmetler alanında projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Yenilenen sağlık merkezleri ve altyapı projeleri ile halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

07.09.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa Maraş'ta Kıbrıs Türkleriyle bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Hep birlikte daha güçlü bir KKTC'yi inşa edecek, çocuklarımıza daha parlak bir gelecek bırakacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC temaslarının ikinci gününde Gazimağusa Maraş'ı ziyaret etti. Burada Kıbrıs Türkleriyle bir araya gelen Yılmaz, "Hepinizi sevgiyle, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Bugün burada, sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu buluşmalar, bizlere sadece güç vermekle kalmıyor, aynı zamanda ilhamımızı tazeliyor, yolumuzu aydınlatıyor. Sizlerin aracılığıyla Kıbrıs'ın dört bir yanındaki kardeşlerimize en samimi selamlarımı, en derin muhabbetlerimi gönülden gönderiyorum" dedi.

'ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERE İMZA ATTIK'

Yılmaz, KKTC'de dün son derece önemli görüşmelere imza atıldığını belirterek, "Dünden bu yana Kıbrıs'ta son derece önemli ve verimli görüşmelere imza attık. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile ortak geleceğimizi ve Kıbrıs meselesini değerlendirdik. Enerji konusunda tüm siyasi partilerin katılımıyla kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Yeni Girne Askeri Hastanesi'nin hizmete açılması ve şehit yakınları ile gazilerimize Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin protokoller imzaladık. Vatandaşlarımız, sosyal tesisler ve burs gibi birçok ayrıcalıktan yararlanabilecek. KKTC'nin her bir köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Halkımızın hak ettiği hizmetleri en iyi şekilde sunmak ve geleceğe daha güçlü bir KKTC bırakmak adına, sağlık, altyapı ve yol çalışmaları gibi birçok alanda önemli projeler hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

'SAĞLIK MERKEZİ İÇİN TEMEL ATMA TÖRENİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mevcut sağlık ocağının ihtiyaçları karşılamadığını, tam donanımlı yeni bir Sağlık Merkezi inşasının temel atma töreni yapılacağını belirtti. Yılmaz, açıklamasında, "Mevcut sağlık ocağının sağlık ihtiyaçlarınızı artık karşılanamadığının farkındayız. Bu nedenle, 1.000 metrekare büyüklüğünde, tam donanımlı yeni bir Sağlık Merkezi inşası için Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 55 milyon TL tahsis ettik.Başbakanımızın doğrudan talimatıyla ihale süreçleri hızla tamamlandı ve temel atma töreni Eylül ayında gerçekleştirilecek. Merkezimizin inşaatı sadece 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak ve inşallah açılışını hep birlikte yapacağız" dedi.

'HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR KKTC'Yİ İNŞA EDECEĞİZ'

Yılmaz, Türkiye'nin de desteğiyle yapılan hizmetlere de değinerek, güçlü bir KKTC'nin inşa edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Anadolu Mahallesi'nin su altyapısı sorunlarını ivedilikle çözmek için ihale süreçleri tamamlandı. Belediyemize gerekli malzeme desteği sağlanmış olup, belediye personelinin de iş gücü desteğiyle mahallenin su sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulacak. Yenilenmesi gereken yollarımız için de önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Sürüş konforunu kaybetmiş 7 güzergahta 4 bin ton asfalt sökümü ve zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla 8 km uzunluğunda yollar yeniden asfaltlanarak toplamda 12 bin ton asfaltlama gerçekleştirildi. Tüm bu adımlar, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da inşa etmek adına atılıyor. KKTC'yi her alanda güçlendirmek, halkımıza daha iyi bir yaşam sunmak ve geleceği birlikte kurmak için durmaksızın çalışıyoruz. Sizlerin güveni ve desteğiyle, bu topraklarda huzuru, refahı ve adaleti kalıcı kılmakta kararlıyız. Birlik ve beraberlik içinde, aydınlık yarınlara yürüyeceğimize olan inancım tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir KKTC'yi inşa edecek, çocuklarımıza daha parlak bir gelecek bırakacağız."

Yılmaz\'dan KKTC\'de Güçlü Gelecek Vurgusu
Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yılmaz'dan KKTC'de Güçlü Gelecek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:25:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yılmaz'dan KKTC'de Güçlü Gelecek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement