Deniz tabanında bulunan altına benzer nesne heyecanlandırdı! Uzmanlar ne olduğunu hala açıklayamıyor - Son Dakika

Deniz tabanında bulunan altına benzer nesne heyecanlandırdı! Uzmanlar ne olduğunu hala açıklayamıyor

Son Güncelleme: 07.09.2023 09:15

Alaska kıyısı açıklarındaki deniz tabanında, içinde bir delik bulunan gizemli altın nesne keşfedildi. Uzmanlar daha önce böyle bir şey görmediklerini dile getirirken, ne olduğundan emin olmasalar da bunun bir yumurta kabuğu ya da deniz süngeri kalıntıları olabileceğini öne sürüyorlar.

ABD'nin Alaska kıyısı açıklarından deniz tabanında keşfedilen, içinde delik bulunan gizemli bir altın nesne araştırmacıların kafasını karıştırdı.

CİLT DOKUSU KADAR HASSAS

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre parlak nesne, cilt dokusu kadar hassas. Uzmanlar bunun tam olarak ne olduğundan emin olmasalar da bunun bir yumurta kabuğu ya da deniz süngeri kalıntıları olabileceğini öne sürüyorlar. Bir araştırmacı, keşfin canlı yayını sırasında "Bir şey içeri girmeye ya da dışarı çıkmaya çalıştı" dedi.

ARAŞTIRILMAK ÜZERE KIYIYA GETİRİLDİ

NOAA, onu olduğu yerde bırakmak yerine, nesneyi bulunduğu kayadan çıkarmak için uzaktan kumandalı bir kol kullandı. Nesne daha sonra, laboratuvardaki DNA testinin ne olduğu hakkında daha fazla bilgi vermesi umuduyla kıyıya geri getirilmesi için bir tüpe çekildi.

NE OLDUĞU KONUSUNDA KARARSIZLAR

Uzmanlar, ön taraftaki açık deliğe neyin sebep olduğu konusunda kararsız ancak bunun başka bir deniz canlısıyla yaşanan bir tartışmanın sonucu olabileceği düşünülüyor.

Alaska, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Deniz tabanında bulunan altına benzer nesne heyecanlandırdı! Uzmanlar ne olduğunu hala açıklayamıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Sel ve su baskını uyarısı! Meteoroloji'den 11 kent için sarı kodlu alarm
10:14 MİT, PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi
10:05 Yok böyle değişim! Estetiksiz halini görenler Wanda Nara'yı tanıyamıyor
09:59 ABD'de bir mahkum duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı
09:44 Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni vuran sel felaketinden yeni görüntüler! Kurtarılmayı beklerken Kelime-i Şehadet getirdiler
09:30 Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başlıyor
09:26 Berberde sıra kavgası eden gençlerden biri hayatını kaybetti
09:21 Yüzüne çorap geçiren Esra Dermancıoğlu, estetik yaptıranları fena tiye aldı
09:18 Yavuz Ağıralioğlu'ndan Akşener'in iddiasına yalanlama: Hanımefendi yorgun olduğu için hatırlamıyor
09:11 Deniz tabanında bulunan altına benzer nesne heyecanlandırdı! Uzmanlar ne olduğunu hala açıklayamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 10:34:15. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz tabanında bulunan altına benzer nesne heyecanlandırdı! Uzmanlar ne olduğunu hala açıklayamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement