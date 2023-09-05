Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü arasındaki çatışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum - Son Dakika

Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü arasındaki çatışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Deyrizor\'da Arap aşiretleri ile terör örgütü arasındaki çatışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ilk yorum
Son Güncelleme: 05.09.2023 13:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deyrizor'da yaşanan Arap aşiretleri ile terör örgütü arasındaki çatışmayı değerlendirdi. Erdoğan, Arap aşiretlerin bölgenin gerçek sahipleri olduğunu belirten Erdoğan, ''Ne PKK ne YPG buraların sahibi değil, bunlar sadece terörist'' ifadelerini kullandı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/ YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, Haseke, Rakka ve Münbiç kırsallarında yoğun şekilde sürüyor. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arap aşiretler, oraların gerçek sahipleridir. Ne PKK ne YPG buraların sahibi değil, bunlar sadece terörist" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR SADECE TERÖRİST"

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: "(Arap aşiretlerle PKK/YPG'li teröristlerin çatışması) Doğrusu konuyu Sayın Putin açmadı. Ben şöyle kısa bir özet açtım ve Suriye'deki bu gelişmelerde PKK'ya YPG'ye karşı artık Arap aşiretlerin bir bütün haline geldiğini, hatta şu anda katılımın artmasıyla Arap aşiretlerin güçlendiğini görüyoruz. Sayın Putin de bölgenin sahipleri olarak Arap aşiretlerinin bir araya gelerek, terör örgütüne karşı mücadele vermesinin önemli olduğunu söyledi.Şu anda yaşanan, Arap aşiretlerinin birlik, beraberlik içerisinde kendi topraklarına sahip çıkma hamlesidir, adımıdır. Bu bakımdan yaşananları önemli buluyorum. Arap aşiretler oraların gerçek sahipleridir. Oraların gerçek sahipleri bu terör örgütleri değildir. Ne PKK ne YPG buraların sahibi değil, bunlar sadece terörist. Aşiretlerin bir araya gelmek suretiyle PKK'ya, YPG'ye karşı koydukları tavır, haysiyetli bir onur mücadelesidir. Hem millidir hem yerlidir.

"MUHATAP ÜLKELERE UYARI YAPTIK"

Terör örgütünün bölge halkı için ne kadar büyük bir tehlike olduğu bir kez daha görülmüştür. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etmenin de mümkün olmadı umarım görülmüştür. Terör örgütü PKK/YPG'nin, terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren ülkelerin görmesi gerekir. ABD ve Rusya'ya PKK/YPG'nin terör faaliyetleri ve ülkemizi tehdit eden faaliyetlerine yönelik bilgilendirmeleri sürekli yapıyoruz. Deyrizor'daki petrolün kontrolü için bu terör örgütünün yapmayacağı katliam, terörist faaliyet yoktur. Bu konuda muhatap ülkelere gerekli uyarılarımızı yaptık, yapıyoruz. ABD'nin bu terör örgütüne yaptığı mühimmat ve silah yardımının bölgenin huzuruna hizmet etmediği görüldü. Terör örgütüne verilen her silah, bölgede akan kanın sürmesine, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasına hizmet etmektedir."

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü arasındaki çatışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü arasındaki çatışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum - Son Dakika
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