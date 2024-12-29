Terör örgütünün Hakan Fidan\'la ilgili yalanı çürütüldü

Dünya

Herkes sadece Balde\'yi biliyordu! Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

Terör örgütü PKK/ YPG'nin propagandasını yapan sosyal medya hesapları tarafından yürütülen bir algı çalışması daha çürütüldü.

DMM DEVREYE GİRDİ

Söz konusu hesaplar tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

"İSİMLERİYLE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ İŞARET ETMİŞTİR"