Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü - Son Dakika
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Dünya

Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

29.12.2024 20:21  Güncelleme: 21:30
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Terör örgütü PKK/ YPG'nin propagandasını yapan sosyal medya hesapları tarafından yürütülen bir algı çalışması daha çürütüldü.

DMM DEVREYE GİRDİ

Söz konusu hesaplar tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

"İSİMLERİYLE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ İŞARET ETMİŞTİR"

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda hesapları tarafından paylaşılan açıklama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulamış, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylemiştir. Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz. "

Dışişleri Bakanı Fidan'ın PKK/YPG Açıklaması: Propaganda Hesapları Yanıltıcı Bilgi Paylaşıyor
Terör örgütünün Hakan Fidan\'la ilgili yalanı çürütüldü

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Son Dakika Dünya Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • TÜRK GÜCÜ:
    Alevi Sünni Kürt Türk kavgasına oynayan Sözde gazetecileri de takibe alın hepsi bir ağızdan Aynı şeyleri konuşuyorlar Amaç Ypg yi Suriye de rahatlatmak Bu ülkenin Kürt Türk Alevi Sünni sorunu yok Hepimiz biraz kardeşiz Ypg PKK Kürdün de Türkün de Alevi Sünninin de Düşmanıdır bu işe girenler bu milletin evladı değildir iyi gözlemleyin kim olduklarını Göreceksiniz 63 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Hakan fidan Türk Dostu Kürtlere Güvenilmez Kalleşsiniz 10 34 Yanıtla
    Nazim Akkuş:
    sen tam bı monsersin anladık sana nasıl güvenmeli lavuk 5 0
    monşer null:
    Hadi oradan lüzumsuzlar ikiyüzlüler 0 2
  • Mahşerin atlısı:
    monşer gvatı kürtlere güvenilmez diyorsun Hakan fidan zaten Kürt niye güveniyorsun o zaman i- bine 37 3 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    alevi Sünni , Türk Kürt, devam edin bu ayrımcılığa. Allah insanları yaratırken ayırmamış. O mezara girince göreceksiniz insan ayırmayı. haykıracaksınız çıkarın beni burdan diye !!!! 32 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hakan fidana laf sokmaya çalışan insanlar kim bunlar kontrol ediniz bakalım kimler miş 11 7 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    hakan fidan çok çok durus insan paraya yolun sonu geldi 11 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    monser anneni hoplatim 10 2 Yanıtla
  • monşer null:
    manşerin atlısı Pezoo kökünüZ kurusun 5 7 Yanıtla
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