Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisini yok sayılacak

Geçtiğimiz günlerde Osman Kavala'nın serbest kalması için bildiri yayınlayan ABD öncülüğündeki 10 ülke, gündemi karıştırmıştı.

DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDILAR

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçiliklerinin yer aldığı listede yayınlanan bildiriye, Türkiye'deki siyasi kademelerden çok sert tepki gösterilmişti. Ayrıca bildiride bulunan ülkelerin Ankara'daki büyükelçilikleri, kısa sürede Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

CUMHURBAŞKANI, "KİMSİNİZ SİZ?" DEMİŞTİ

Afrika dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULANABİLİR

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, bildiriyi ele alan ülkelerin büyükelçilikleri 'zorlayıcı diplomasi' ile karşılaşacağı öğrenildi. Ayrıca bu büyükelçilerin, bürokratik yavaşlıktan sonra üst düzey görüşme yapamamaları da gündemde olduğu belirtildi. Randevu taleplerinin karşılanmayacağı veya ağırdan alınan büyükelçiler, gerilimi devam ettirmesi halinde yok sayılacağı söylendi.

"İSTENMEYEN ADAM" İLAN EDİLEBİLECEKLER

Alınan önlemler görmezden gelinmeye devam edilirse, tedbirlerin en üst aşaması, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini ihlal ile 'bulundukları devletin içişlerine karışan' büyükelçilerin, 'persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilmesi yer alıyor.