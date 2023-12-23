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Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu - Son Dakika
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Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu

ABD'de yaşayan Kelsey Hatcher, doğuştan çift rahmi olduğunu ve nadir görülen bir hamilelikle her iki rahminde de kız bebek beklediğini açıkladı. Hatcher, iki bebeği iki ayrı günde doğurduğunu duyurdu.

Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
23.12.2023 - 15:28,  Güncelleme: 15:30
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ABD'de yaşayan Kelsey Hatcher isimli bir kadın, doğuştan çift rahmi olduğunu ve nadir görülen bir hamilelikle her iki rahminde de kız bebek beklediğini açıklamıştı. Hatcher, iki bebeği iki ayrı günde doğurduğunu duyurdu.

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Kelsey Hatcher, Alabama Üniversitesi Birmingham (UAB) Hastanesi'nde 20 saatlik bir doğumun ardından Salı günü birinci, Çarşamba günü de ikinci kızını doğurdu. Bebeklerin doğumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatcher, "Mucize bebeklerimiz doğdu! İstatistiksel olarak yeterince nadir görüldükleri için kendi doğum günlerinin de olması gerektiğine karar verdiler. Roxi Layla 19 Aralık Salı gecesi saat 7: 49'da doğdu ve ona kız kardeşi Rebel Laken 20 Aralık Çarşamba sabahı saat 6: 09'da katıldı. UAB'deki ekibimiz inanılmazdı ve daha iyi bir deneyim yaşayamazdık! Tüm doğum hikayesini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum! Şimdi hepimiz evdeyken, birbirimize bağlanmak, iyileşmek ve tatilin tadını çıkarmak için zaman ayıracağız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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