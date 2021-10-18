Facebook 'metaverse'yi inşa etmek için AB'de 10 bin kişiyi işe alacağını açıkladı

Facebook, teknoloji devinin gelecek olarak gördüğü internetin sanal gerçeklik versiyonu olan 'metaverse'yi inşa etmek için Avrupa Birliği'nde 10 bin kişiyi işe almayı planladığını duyurdu.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, fiziksel dünya ile dijital dünya arasındaki çizgileri bulanıklaştıracak olan metaverse fikrinin Silikon Vadisi'ndeki başlıca destekçilerinden biriydi.

Bu teknoloji, örneğin birinin, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla bir arkadaşıyla yüz yüzeymiş gibi hissetmesini sağlayabilir - aralarında binlerce kilometre olsa ve internet üzerinden konuşsalar bile.

Facebook bir blog ilanında, " Metaverse, yeni yaratıcı, sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimin kilidini açmaya yardımcı olma potansiyeline sahip. Ve Avrupalılar onu en baştan şekillendirecek" dedi.

Duyuru şöyle devam etti:

"Bugün, önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa Birliği (AB) içerisinde 10 bin yeni yüksek vasıflı iş yaratma planını duyuruyoruz."

İşe alınanlar arasında "son derece uzmanlaşmış mühendisler"in yer alacağı belirtildi ancak bunun dışındaki pozisyonlar hakkında bilgi verilmedi.

Duyuruda, "AB, teknoloji şirketlerinin yatırım yapması için onu harika bir yer haline getiren bir dizi avantaja sahip - büyük bir tüketici pazarı, birinci sınıf üniversiteler ve en üst düzey yetenekteki insanlar" denildi.

Duyuru dikkat dağıtmak için mi yapıldı?

Duyuru, Facebook'un hizmetlerindeki büyük kesintilerin hemen ardından ve gençler üzerinde olası zarar verici etkilerine ilişkin düzenleme yapması çağrıları sırasında geldi.

Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıran eski çalışanı, Facebook'un gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği yönündeki iç araştırmasını dikkate almadığını ve "büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini" söylemişti.

Geçen ay Washington Post, Facebook'un 'metaverse'ye olan ilgisinin "şirketin politika yapıcılar nezdindeki itibarını iyileştirme ve yeni internet teknolojilerinin düzenlemesini şekillendirmek için kendini yeniden konumlandırma amaçlarını içeren daha geniş bir çabanın parçası" olduğunu öne sürmüştü.

Fakat Zuckerberg, Temmuz ayında Facebook'un önümüzdeki beş yıl içinde "öncelikle bir sosyal medya şirketi olmaktan bir metaverse şirketi olmaya" geçeceğini tahmin ettiğini söylemişti.

Bu da, metaverse çağının gelişine gerçekten inandığı izlenimini doğuruyor.

Facebook, sanal gerçeklik gözlükleri üreten bir şirket olan Oculus'u 2014 yılında 2 milyar dolara satın aldı ve o zamandan beri insanların VR teknolojisini kullanarak etkileşimde bulunabileceği dijital bir dünya olan Horizon'u geliştiriyor.

Şirket Ağustos ayında, sanal gerçeklik gözlüğü takan ekibin, kendilerinin karikatürize edilmiş 3D versiyonları olarak göründükleri sanal bir odada toplantılar düzenledikleri 'Horizon Workrooms'u tanıtmıştı.

Sanal ile gerçek arasındaki çizgi bulanıklaşıyor

Metaverse meraklıları, internetin şimdiden sanal deneyimler ile gerçek deneyimler arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya başladığına dikkat çekiyor.

Pop şarkıcısı Ariana Grande ve rapçi Travis Scott gibi yıldızlar, büyük kitleler evlerinde otururken onlar için popüler video oyunu Fortnite aracılığıyla sahne aldı.

Metaverse'in öncüsü olarak görülen bir başka çevrimiçi platform olan Decentraland'ın sanal kumarhanesinde bir krupiye olarak halihazırda işe girebilirsiniz.

Metaverse'in tam teşekküllü bir versiyonunu gerçeğe dönüştürebilecek teknolojiyi geliştirmeye milyonları akıtan tek şirket Facebook değil.

Fortnite'ı geliştiren Epic Games, bu yılın başlarında, 1 milyar dolarlık yeni fon sağladığını ve bu paranın bir kısmını metaverse vizyonunu desteklemek için kullanacağını duyurdu.