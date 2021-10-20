Üye Girişi
İngiltere, sera gazı emisyonunu azaltma planında atılacak adımları açıkladı - Son Dakika
BBC

İngiltere, sera gazı emisyonunu azaltma planında atılacak adımları açıkladı

20.10.2021 03:15
İngiltere, sera gazı emisyonunu azaltma planında atılacak adımları açıkladı

ngiltere hükümeti, ülkede sera gazı emisyonunun 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesi için uzun zamandır beklenen yol haritasını açıkladı.

İngiltere hükümeti, ülkede sera gazı emisyonunun 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesi hedefine yönelik uzun zamandır beklenen yol haritasını açıkladı.

Bu açıklama, dünya liderlerinin iklim değişikliği ile nasıl mücadele edileceğini müzakere etmek için Glasgow'da buluşmasından 12 gün önce geldi.

İngiltere, sera gazı emisyonu salımını sıfıra indirerek, atmosferdeki toplam sera gazı miktarında oluşturduğu yükü yok etmeyi hedefliyor.

Hükümetin "Net Sıfır Stratejisi: Daha Yeşil Şekilde Yeniden İnşa Et" isimli strateji belgesi 368 sayfa.

İngiltere'nin sera gazı emisyonunu sıfıra indirme konusunda "dünyaya liderlik ettiğini" söyleyen Başbakan Boris Johnson, "Çin ve Rusya gibi ülkeler fiyatlar düştükçe ve yeşil teknoloji küresel norm haline geldikçe kendi net sıfır hedeflerini belirlemede arkamızdan geliyor" dedi.

İngiltere 2019'da, sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirme taahhüdünü resmi olarak açıklayan ilk G-7 ülkesi olmuştu. Bu, İngilizlerin seyahat etme, evlerini ısıtma ve elektrik tüketme biçimlerinde ciddi değişiklikler yapmaları gerekeceği anlamına geliyor.

Strateji belgesinde, İngiliz ekonomisinin 1990'dan bu yana yüzde 75'in üzerinde büyüme kaydederken sera gazı emisyonunu yüzde 44 seviyesinde azaltmayı başardığı aktarıldı.

İklim değişikliği nedeniyle Dünya, artan sıcaklıklar, yükselen deniz seviyeleri ve birçok yaşam biçimini tehdit eden aşırı hava koşullarıyla karşı karşıya.

Strateji neleri içeriyor?

Strateji kapsamında 2030'a kadar İngiltere'de 440 bin yeni iş imkanının oluşması ve özel sektörün 90 milyar sterlinlik yatırım yapması bekleniyor.

İngiltere'nin ısı pompaları, elektrikli araçlar, karbon yakalama ve depolama ve hidrojen gibi düşük karbonlu teknolojilerde rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olmak da yol haritasının hedefleri arasında.

Bu stratejiyle birlikte, 2035 yılına kadar İngiltere'nin tüm elektriğinin "arzın güvenilirliğine bağlı olarak" temiz enerji kaynaklarından sağlanması hedefleniyor.

Ülkede 2030 yılına kadar kurulu deniz üstü rüzgar tesislerinden toplamda 40GW enerji elde edilmesinin hedeflendiği dile getirilen strateji belgesinde, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına giderek daha fazla ağırlık verileceği vurgulanıyor.

Geçen yılın sonu itibariyle, yenilenebilir kaynaklar İngiltere'de üretilen toplam elektriğin yaklaşık %40'ını karşıladı. Rüzgar enerjisi bunun yaklaşık %24'ünü oluşturuyor.

Ülkenin 2030 yılında kadar petrol ve gazdan türeyen emisyonlarını yarıya indirmesi ve 5 GW hidrojen üretim kapasitesine ulaşması öngörülüyor.

Küçük modüler nükleer reaktörlerin (SMR) geliştirilmesi için 120 milyon sterlinlik bir fonunun oluşturulmasına da karar verildi.

Elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının desteklenmesi için 620 milyon sterlinlik teşvikin verilmesi planlanıyor.

Otomobil üreticilerine her yıl belli bir oranda yeşil enerji ile çalışan araç satma zorunluluğu getirilecek.

Otomotiv tedarik zincirinin elektriğe geçmesine yardımcı olmak için ek 350 milyon sterlin vaat edildi.

Hükümet ayrıca İngiltere'deki 30 milyon binadan kaynaklanan emisyonlarla başa çıkmaya yönelik stratejisini de açıkladı.

Binalarda ısınmada kullanılan mevcut doğalgazlı kombinin karbon emisyon oranı düşük olan ısı pompası ile değiştirilmesi için hane başına 5 bin sterline kadar hibe verilmesi planlanıyor.

Ağaçlandırma çalışmaları için de 625 milyon sterlin harcanacak.

Kampanyacılar stratejiyi 'eksik' buldu

Uzmanlar ve kampanyacılar, İngiltere hükümetinin uzun zamandır beklenen net sıfır emisyona ulaşma stratejisinin yeterince büyük ölçekli olmadığını ve yeterli finansmanla desteklenmediğini savundu.

İklim ekonomisti ve Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü Başkanı Nicholas Stern, "Strateji, yeni ve çekici bir büyüme şekli oluşturmalı, ancak yatırımların teşvik edilmesi gerekiyor ve bazı hanelerin, özellikle de düşük gelirli olanların biraz yardıma ihtiyacı olacak" dedi ve ekledi:

"Yatırımların çoğu özel sektör tarafından yapılacak ve özel-kamu ortaklığı yoluyla doğru türde teşvikler ve risk yönetimi oluşturulması çok önemli."

Çevre grubu Friends of the Earth, "eksikliklerle dolu" olduğunu söylediği stratejiyi şu sözlerle eleştirdi:

"Yeni araçların hızlı bir şekilde elektrifikasyonu kesinlikle memnuniyet verici, ancak bunun getirebileceği karbon tasarrufunun çoğu, hükümetin 27 milyar sterlinlik karayolu programı tarafından silinecek."

Hükümetin yeni planı vergileri artırabilir

Hükümet net sıfır stratejisinin başını iş dünyasının çekmesi konusunda ısrarcı olsa da, Hazine Bakanlığı planı finanse etmek için vergi artışlarının gerekli olabileceğini ima etti.

Bakanlık, karbonsuzlaştırmanın ekonomik etkisini araştıran bir incelemede, "Kamu harcamalarına yönelik talepler olacak, ancak fosil yakıtla ilgili faaliyetlerden kaynaklanan vergi gelirlerinin aşınması büyük darbe vuracak" dedi.

Bakanlık, hükümetin daha fazla borçlanmak yerine "mevcut vergilerdeki ve yeni gelir kaynaklarındaki değişiklikleri dikkate alması gerekebileceğini" söyledi.

Hükümet, Başbakan'ın bir yıl önce iklim için 10 maddelik planını açıklamasından bu yana, düşük karbon devrimine 26 milyar sterlinlik kamu fonu ayırdığını söylüyor.

İngiltere, sera gazı emisyonunu azaltma planında atılacak adımları açıkladı
İngiltere, sera gazı emisyonunu azaltma planında atılacak adımları açıkladı
İngiltere, sera gazı emisyonunu azaltma planında atılacak adımları açıkladı

Tragger, England, Enerji, Karbon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere, sera gazı emisyonunu azaltma planında atılacak adımları açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

KYK yurdu önünde öğrenciler ayaklandı, İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti 00:58 KYK yurdu önünde öğrenciler ayaklandı, İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: İlk cinayetiniz ben olayım 00:42 Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: İlk cinayetiniz ben olayım Öğrencisini istismardan yargılanan müdür yardımcısından rezil savunma: Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi 23:36 Öğrencisini istismardan yargılanan müdür yardımcısından rezil savunma: Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti 22:57 Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor 19:14 Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor 17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş 17:10 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş 16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı

Son Dakika Haberleri
18:51 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
17:25 Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı: Az kaldı, sizin zamanınız geliyor Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı: Az kaldı, sizin zamanınız geliyor         
00:48
Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir         
00:41
58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı         
23:14
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak         
16:43
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi         
14:04
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif         
13:51
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 03:23:09. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere, sera gazı emisyonunu azaltma planında atılacak adımları açıkladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement