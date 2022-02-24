Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı? - Son Dakika
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Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?

24.02.2022 12:10
Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?

Birçok ülke, azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı sebebiyle koronavirüs tedbirlerini kaldırırken, bir kısmı da kısa zaman içinde kaldırmaya hazırlanıyor.

İNGİLTERE'DE TÜM KISITLAMALAR KALKACAK

İngiltere, "kişisel sorumluluk" sürecine geçerken, bugün Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluğun kaldırılmasıyla ülkede tüm kısıtlamalar sona erecek. Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkanların evde kalmaları ve diğer kişilerle temastan kaçınmaları "tavsiye" olarak kalmaya devam edecek.

FRANSA'DA GECE KULÜPLERİ YENİDEN AÇILDI

Fransa'da kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılması, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Gece kulüpleri yeniden açıldı, konserlerin yeniden düzenlenmesine izin verildi. Kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu devam ediyor. 28 Şubat'tan itibaren de Kovid-19 aşı kartının uygulandığı kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olmayacak.

İTALYA'DA KALABALIK OLMAMASI DURUMUNDA MASKE TAKILMAYACAK

İtalya'da açık havada kalabalık olmamak koşuluyla maske kullanımı zorunluluk olmaktan çıkarıldı, diskotek ve gece kulüpleri yeniden açıldı. 3. doz Kovid-19 aşısını olanlar veya en az 2 doz aşı üstüne Kovid-19 geçirip iyileşenler, her türlü kısıtlamadan muaf tutuluyor. Kapalı mekanlarda ve toplu taşımada FFP2 maske kullanma zorunluluğu ve sosyal faaliyetler ile restoranlara girişlerde Kovid-19 aşısı ve hastalığı atlatanların temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş" belgesi şartı ise devam ediyor.

İSVİÇRE'DE AŞI SERTİFİKASI GÖSTERME ZORUNLULUĞU KALKTI

İsviçre'de restoran, kafe, kültürel etkinliklerin yapıldığı ve diğer kapalı mekanlara girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca iş yerleri başta olmak üzere konser alanı, alışveriş merkezi ve okullarda maske takma zorunluluğu sonlandırıldı. Devam eden tedbirler arasında toplu taşıma araçlarında maske takma ve Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için 5 gün karantina kuralı yer alıyor.

YUNANİSTAN'DA SADECE MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR

Yunanistan'da eğlence mekanlarında ayakta müşteri kabulüne yönelik yasak kaldırıldı. Açık havada maske takma zorunluluğunun sürdüğü ülkede, marketlerde ve toplu taşımada KN95 veya FFP2 tipi özel korumalı maske zorunluluğu sürüyor.

İSPANYA'DA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Devam eden tedbirler arasında ise kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu ve büyük kapasiteli fuar, konser alanlarına girişlerde aşı sertifikası gösterme zorunluluğu uygulanıyor.

HOLLANDA'DA MASKE DIŞINDA TEDBİRLER KALKIYOR

Hollanda'da kültür sektörü, kafe ve restoranlarda ziyaretçi sayısı sınırsız oldu, sabit oturma yerleri, maske takma ve 1,5 metre sosyal mesafe şartı sona erdi. Yarın itibarıyla gece hayatı, eğlence sektörü, festivaller ve etkinlikler de dahil olmak üzere her yerde açılış ve kapanış saat sınırı kaldırılacak. 500 kişiye kadar kapasiteli kapalı mekanlarda, Kovid-19 belgesi gösterme şartı kalkacak. Toplu taşıma araçlarıyla havalimanı ve uçak seyahatlerinde maske şartı devam ediyor.

AVUSTURYA'DA EĞLENCE YERLERİ TEKRAR AÇILACAK

Avusturya'da şubat başında aşı olmak zorunlu hale getirilmişti. Tedbirler yürürlükte olmaya devam ediyor ancak 5 Mart'ta çoğunun kaldırılması bekleniyor. Buna göre, hastane, yaşlı bakımevleri dışında kalan bütün kapalı alanlara girişte uygulanan hastalığı geçirmiş olma ve test zorunluluğu artık aranmayacak. Market, eczane, postane gibi yerlerin yanı sıra toplu taşıma ve hastaneler dışında maske zorunluluğu uygulanmayacak. Gece hizmet veren eğlence yerleri yeniden açılacak.

BULGARİSTAN'DA TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Bulgaristan'da da tüm tedbirler devam ediyor. Kapalı alanlarda maske kullanımı dışındakiler 20 Mart'ta kaldırılacak.

SLOVENYA'DA MASKE HARİÇ TEDBİRLER KALDIRILDI

Slovenya, kapalı alanlarda maske kullanılması hariç tüm salgın tedbirlerini yürürlükten kaldırdı.

POLONYA'DA KARANTİNA VE MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILACAK

Polonya'da tedbirler sürüyor ancak 1 Mart'tan itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve enfekte olanların 7 gün boyunca karantinada kalmaları şartı haricindeki tüm kısıtlamalar kaldırılacak.

KARADAĞ'DA KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU SÜRÜYOR

Karadağ'da kapalı alanlarda maske zorunlu, açık alanda 2 metre sosyal mesafe sağlanamayan durumlarda maske zorunluluğu sürüyor.

ABD'DE AŞI KARTI GÖSTERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

ABD'de hemen tüm eyaletlerde kapalı alanlardaki maske ve aşı kartı gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Bazı eyaletlerde okul, hastane ve toplu taşıma araçları gibi yerlerde maske kullanımı zorunluluğu ise devam ediyor.

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS BELGESİ GÖSTERME ZORUNLULUĞU KALKIYOR

İsrail'de alışveriş merkezlerine, tren istasyonlarına, havalimanlarına geçişlerde kullanılan "yeşil geçiş" isimli Kovid-19 belgesi gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu ise sürüyor.

MISIR'DA KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞTİ

Mısır'da Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermeyen hastalarda karantina süresinin 5 güne, orta düzeyde Kovid-19 semptomlarının görüldüğü hastalarda ise son 3 günde yüksek ateş olmaması şartıyla 10 güne düşürüldüğü duyuruldu.

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Son Dakika Dünya Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı? - Son Dakika


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