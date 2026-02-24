Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti - Son Dakika
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti
24.02.2026 21:49
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti
Fransa'da birkaç ay önce tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğu bildirildi. Des Cars'ın istifasının ardından ise dünyaca ünlü müzede son yıllarda yaşananlar yeniden gündeme geldi.

Son aylarda yaşanan soygun, işçi grevleri ve su sızıntısı sorunlarıyla gündeme gelen Louvre Müzesi'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İSTİFASINI MACRON'A SUNDU

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Laurence des Cars'ın yönettiği Louvre Müzesi'ndeki görevinden istifa ettiği bildirildi. Des Cars'ın istifa mektubunu Macron'a sunduğu belirtilen açıklamada, Macron'un des Cars'ın istifasını kabul ettiği ve müzenin sükunete ihtiyaç duyduğu bir dönemde sorumluluk dolu bu eylemden ötürü memnuniyetini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, müzeyi daha güvenli ve modern kılmaya yönelik faaliyetleri kapsamında dünyaca ünlü kültür kurumunun yeni bir atılıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Ayrıca açıklamada, Macron'un des Cars'ı Fransa'nın G7 dönem başkanlığı kapsamında üye ülkelerin büyük müzeleri arasındaki işbirliğiyle ilgili görevlendirdiği bildirildi.

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği, dünyaca ünlü Louvre Müzesi 19 Ekim 2025'te soyulmuştu. Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği, Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı oluşturduğu belirtilmişti. Louvre Müzesi'ndeki tarihi eserleri çalan kişiler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra sırayla yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

ŞİFRE "LOUVRE" ÇIKMIŞTI

Öte yandan, hırsızların güvenlik ağlarına izinsiz girebilmelerinin sebebinin müzenin, Fransız Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın 'basit' olarak nitelendirdiği şifreleri kullanması olduğu ortaya çıkmıştı. Müzenin video gözetimini sunan sunucuya erişmek için kullandığı şifrenin "LOUVRE" olduğu tespit edilirken, Thales tarafından yayınlanan yazılım programlarına erişmek için "THALES" şifresinin kullanıldığı belirlenmişti.

MÜZE, SU SIZINTISI SORUNLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Müzenin Mısır'ın antik dönemine ait eserlerin olduğu kütüphanesinde de 26 Kasım 2025'te su sızıntısı yaşanırken, farklı kitap ve belgeler hasar görmüştü. Louvre Müzesi'nin 707 numaralı Duchatel bölümünde tespit edilen ciddi su sızıntısı nedeniyle kurumun bazı bölümleri 13 Şubat'ta ziyarete kapatılmıştı. Su sızıntısının tespit edildiği bölümde, 15. ve 16. yüzyıla ait çok sayıda eser bulunuyordu.

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

MÜZE ZİYARETÇİLERİNİ DOLANDIRAN "BİLET DOLANDIRICILIĞI" AĞINA YÖNELİK OPERASYON

Polis, 10 Şubat'ta Louvre Müzesi'nde ziyaretçileri dolandırdığı belirlenen geniş çaplı "bilet dolandırıcılığı" ağına yönelik operasyonda, 2'si müze çalışanı 9 kişiyi gözaltına almıştı. Paris Savcılığı, Louvre Müzesi'nde bilet dolandırıcılığı şebekesine bağlı olarak 9 kişi hakkında "organize dolandırıcılık", "suç örgütüne katılma" ve "aktif yolsuzluk" gibi pek çok suçtan kovuşturma başlatıldığını bildirmişti. Savcılık, söz konusu kişilerden 1'inin tutuklandığını, diğer 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktarmıştı.

