Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi

Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen \'\'Görmedim\'\' dedi
10.03.2026 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na düzenlediği ve 168'i çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıkarken; ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin saldırıya ilişkin ''ABD sorumluluk üstlenecek mi?'' sorusuna yanıt verdi. Trump görüntülere rağmen ''Bunu görmedim'' dedi.

İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarla Orta Doğu'daki savaşın fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN "GÖRMEDİM" DEDİ

ABD ve İsrail'in İran'ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na düzenlediği ve 168'i çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıkarken; ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin saldırıya ilişkin "ABD sorumluluk üstlenecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Trump görüntülere rağmen "Bunu görmedim" dedi.

"5 BİNDEN FAZLA HEDEFİ VURDUK"

Trump şu açıklamalarda bulundu: "İran'a ait 51 savaş gemisini şimdiden batırdık. ABD, İran'daki operasyonların başlangıcından bu yana 5 binden fazla hedefi vurdu. ABD'nin füze fırlatma rampalarına ve üretim tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran'ın füze kapasitesi yüzde 10'a düştü.

"PUTİN İLE GÖRÜŞME ÇOK İYİ GEÇTİ"

Putin ile görüşme çok iyi geçti. Ortadoğu'daki durumun çözüme kavuşmasında yardımcı olmak istiyor. Ukrayna'yı konuştuk."

TRUMP İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, okulun ABD tarafından vurulduğu iddialarını reddetmişti. Trump, saldırının İran'a ait hatalı mühimmat nedeniyle gerçekleştiğini öne sürmüştü. Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada sivilleri hedef alan tarafın İran olduğunu söylemişti.

GENELKURMAY BAŞKANININ SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in daha önce yaptığı bir açıklama da tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Caine, savaşın ilk saatlerinde güney hattındaki hedeflere ABD Donanması tarafından Tomahawk füzeleriyle saldırılar düzenlendiğini belirtmişti.

OKUL SALDIRISINA TÜM DÜNYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda 165'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi - Son Dakika

Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

00:18
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 01:47:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.