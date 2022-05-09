Elon Musk attığı tweetle ne demek istedi: Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi! - Son Dakika
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Elon Musk attığı tweetle ne demek istedi: Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi!

09.05.2022 09:34

Son olarak Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelen Elon Musk, bu kez de satın aldığı Twitter'da yaptığı bir paylaşımla gündemde. Musk sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Musk, "Gizemli bir şekilde, sizi tanımak güzeldi" dedi. Yüzbinlerce beğeni ve yorum alan tweetin ise neden atıldığı bilinmiyor.

Son dönemde 44 milyar dolara satın aldığı mikro blog platformu Twitter'la adı manşetlerden düşmeyen Tesla CEO'su Elon Musk'tan gece yarısı dünyayı tedirgin eden bir paylaşım geldi.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN İSİMLERDEN BİRİ

75 gündür devam eden Rusya- Ukrayna savaşında Kiev yönetimine verdiği destekle bilinen Musk, Ukrayna ordusuna sağladığı iletişim desteğiyle adeta savaşın seyrini değiştiren isimlerin başında gelmişti.

MUSK'IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Rus güçlerinin de hedefi haline gelen Elon Musk, Twitter hesabından gece yarısı paylaştığı "Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi" mesajıyla da sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Rusya'nın tehdit ettiği Elon Musk'tan olay paylaşım: Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi

RUSYA TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYOR

Paylaşımı görenler önce bu ifadelere hiçbir anlam veremezken, Musk'ın saatler içinde attığı diğer mesajları görenler dünyaca ünlü ismin Ukrayna'ya verdiği savaş desteği nedeniyle Rusya tarafından tehdit edildiğini öğrendi.

"RUS GÜÇLERİ TARAFINDAN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKEN BİR HEDEF"

Musk tehdit edildiğine dair istihbarat bilgilerini paylaşırken, attığı tweet'lerde şu ifadeler yer aldı; "Ukrayna 36. Deniz Tugayı Komutanı General Dmitry'nin verdiği bilgilere göre, Elon Musk, Ukrayna-Rusya savaşı için gönderdiği uydular nedeniyle Rus ordusunun hedefi haline geldi. Satellite uyduları sayesinde Azov taburuna askeri iletişim desteği sunan Musk, Rus güçleri tarafından ortadan kaldırılması gereken bir hedef haline geldi. General yaptığı açıklamaların devamında ise, Rus güçlerinin ne olursa olsun bu desteği Elon Musk'a ödeteceğini aktardı.

Rusya'nın tehdit ettiği Elon Musk'tan olay paylaşım: Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi
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