ABD\'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim

Yahudi lobilerinin baskısına boyun eğen Elon Musk yaptığı açıklamada, Yahudi insanların etrafında büyüdüğünü, İbranice eğitim veren bir anaokuluna gittiğini söyledi. Musk, "İsmim de oldukça Yahudi ismi. 13 yaşındayken İsrail'e gittim. Arkadaşlarımın çoğu Yahudi. Bazen 'Ben de mi Yahudiyim?' diyorum, Yahudi gibiyim." ifadelerini kullandı.

ELON MUSK, LOBİLERİN BASKISINA DAYANAMADI

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek veren hesapları engellemediği için kendisine saldıran ABD'deki Yahudi lobilerinin baskısına boyun eğdi. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Yahudi Birliği konferansında konuşan Musk, Gazze ve Filistinlilerin yok edilmesini isteyen Siyonist köşe yazarı Ben Shapiro'ya verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YAHUDİ GİBİYİM"

Kendisinin de Yahudi olabileceğini iddia eden Musk şunları söyledi: "Yahudi insanlar etrafında büyüdüm. İbranice eğitim veren bir anaokuluna gittim. İsmim de oldukça Yahudi ismi. 13 yaşındayken İsrail'e gittim. Arkadaşlarımın çoğu Yahudi. bazen 'Ben de mi Yahudiyim?' diyorum. Yahudi gibiyim."

Elon Musk

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.