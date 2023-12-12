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Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek - Son Dakika
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Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek

Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e gelecek yıl Adana ev sahipliği yapacak. Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST davetine, "Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." yanıtını veren milyarder iş adamı Elon Musk, önümüzdeki sene Adana'ya gelecek.

12.12.2023 - 20:49,  Güncelleme: 21:34
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Adana, 2024 yılında TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak. Daha önce yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl TEKNOFEST'e katılacağını belirten Elon Musk, Adana'ya gelecek.

TEKNOFEST, 2024'TE ADANA'DA YAPILACAK

Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in önümüzdeki yıl düzenleneceği şehir belli oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılında Adana'nın TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bayraktar, "Uzaklarda arama. TEKNOFEST 2024 Adana'da. Detaylı bilgi için TEKNOFEST sosyal medya hesaplarını takipte kalın." ifadesini kullandı.

Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek

NEW YORK'TA ERDOĞAN, MUSK'I TEKNOFEST'E DAVET ETMİŞTİ

Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde iş adamı Elon Musk'ı kabul etmişti. Görüşme sırasında Erdoğan, Musk'ı İzmir'deki TEKNOFEST'e davet etmişti.

Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek

ELON MUSK, ADANA'YA GELECEK

İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST devam ederken Elon Musk, yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a daveti için teşekkür ederek, "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar'ın açıklamasıyla birlikte Elon Musk'ın geleceği şehir kesinleşti. Elon Musk, TEKNOFEST için 2024'te Adana'ya gelecek.

Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek

GEÇMİŞ TEKNOFEST'LER NEREDE YAPILMIŞTI?

İlk TEKNOFEST'in düzenlendiği 2018'den bugüne organizasyon, yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen festival, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 3 büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan- 1 Mayıs, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir etabı ise 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lere toplam 4,6 milyon kişi katılmıştı.

Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek
Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana\'ya gelecek
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Son Dakika Dünya Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek - Son Dakika
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