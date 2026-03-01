Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı - Son Dakika
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı
01.03.2026 17:49
Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgede askeri ve jeopolitik açıdan yeni bir kırılma noktası oluşturduğunu ifade etti. Çatışmaların uzun soluklu olmayacağını öngören Arslan, "ABD ve İsrail bu kez sert kayaya çarptı" değerlendirmesinde bulundu. Arslan bu değerlendirmeyi yaparken İran'ın geniş balistik füze cephaneliğine ve Çin'in verdiği teknolojik desteğe dikkat çekti.

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da yeni bir savaş evresine girildiğini belirterek, çatışmaların uzun soluklu olmayabileceğini ancak bölgesel dengeleri derinden etkileyeceğini söyledi. Arslan, "Bu işin 3-4 ay içinde farklı bir safhaya evrileceği kanaatindeyim. Uzun soluklu bir savaş olmaması en büyük temennimiz. Ama ABD ve İsrail bu sefer sert kayaya çarptı" dedi.

Arslan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun son yıllarda İran'ın nükleer kapasitesinin arttığı ve nükleer silah yapabilecek aşamaya geldiği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Netanyahu yaklaşık beş yıldır belirli aralıklarla İran'ın nükleer eşiğe geldiğini vurguluyor. Bu söylem, askeri seçeneğin zeminini oluşturan bir argüman olarak kullanıldı" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'DAKİ MİLİS HAREKETLİLİĞİ

İran'ın başkenti Tahran'da saldırıların ardından Besiç güçlerinin mahalle aralarında devriyeye başladığını belirten Arslan, bunun kısmi bir seferberlik anlamına geldiğini söyledi. Yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin devreye alındığını kaydeden Arslan, "Sahada savunma refleksinin hızla organize edildiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK BALİSTİK FÜZE CEPHANELİĞİNE SAHİP"

İran'ın askeri kapasitesine dikkat çeken Arslan, Tahran yönetiminin Ortadoğu'daki en büyük balistik füze envanterine sahip olduğunu ifade etti. Özellikle Hayber (Khaybar) ve Fettah tipi uzun menzilli füzelerin 2 bin kilometreye varan menzille İsrail'i hedef alabilecek kapasitede olduğunu belirten Arslan, Siccil orta menzilli füze sistemlerinin de caydırıcılık unsuru olduğunu söyledi.

"Modern savaşta ilk vuruş önemlidir; ancak asıl belirleyici olan ikinci vuruş kapasitesidir" diyen Arslan, İran'ın son 20 yılda özellikle Çin teknolojik desteğiyle askeri kapasitesini ciddi şekilde geliştirdiğini kaydetti.

MÜZAKERE SÜRECİNİN ORTASINDA SALDIRI

Arslan, saldırıların Viyana'da yapılması planlanan müzakereler öncesinde gerçekleşmesine dikkat çekerek, bunun diplomatik süreci sekteye uğrattığını savundu. "Bu, ikinci kez müzakere masasının dağıtılması anlamına geliyor" dedi.

ÇİN FAKTÖRÜ VE YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ

Çin'in bölgedeki yapılanmasının önemine vurgu yapan Arslan, İran'ın elinde yaklaşık 3 bine yakın füze bulunduğunu ve yeni oluşturulan güvenlik mimarisinin çatışmayı yeni bir evreye taşıyabileceğini söyledi.

ABD ve İsrail'in sert bir direnişle karşılaşabileceğini ifade eden Arslan, "Bu kez sert kayaya çarpabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

Esat Arslan, Tuğgeneral, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

