Emine Erdoğan: Kırgızistan ile sağlık alanında da iş birliklerinin artmasını diliyorum - Son Dakika
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Emine Erdoğan: Kırgızistan ile sağlık alanında da iş birliklerinin artmasını diliyorum

Emine Erdoğan: Kırgızistan ile sağlık alanında da iş birliklerinin artmasını diliyorum

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'nde geleceğin nesillerine hizmet eden yüce bir çatı altındaydık.

05.11.2024 16:30
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'nde geleceğin nesillerine hizmet eden yüce bir çatı altındaydık. Her alanda olduğu üzere sağlık alanında da ülkelerimiz arasındaki iş birliklerinin gelişerek artmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Kırgızistan'dan yılda 35 bin kadın ve çocuğun tedavi gördüğü, 150 binden fazla çocuğa sağlık danışmanlık hizmeti veren başkent Bişkek'teki Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'ni ziyaret etti.

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Bubucan Arıkbayeva ve Merkezin Müdürü Şairbek Suleymanov'un eşliğinde, Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'ne Aygül Caparova ile ziyarette bulunan Emine Erdoğan, merkezde tedavi gören annelere ve çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

DOKTORLARDAN EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Anne ve çocuk hasta bölümlerindeki ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, doktorların bulunduğu alana geçti. Erdoğan, merkez bünyesinde görev yapan doktorlar ve sağlık görevlileriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Doktorlar, Türkiye'nin kendilerine eğitim konusundaki desteklerinden ötürü Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Aygül Caparova himayelerinde açılan merkezin bünyesindeki hastanelerde 300 doktor, 600 hemşire ve diğer destek personeli olmak üzere 1300 çalışan istihdam ediliyor. Yılda 5 bin bebeğin doğduğu, 35 bin kadın ve çocuğun tedavi gördüğü, 150 binden fazla çocuğa sağlık danışmanlık hizmetinin verildiği 749 yataklı merkezde, doğum, jinekoloji, neonatoloji, pediatri ve pediatrik cerrahi birimleri faaliyet gösteriyor.

'YÜCE BİR ÇATI ALTINDAYDIK'

Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırgızistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Aygül Caparova hanımefendi ile birlikte Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'nde geleceğin nesillerine hizmet eden yüce bir çatı altındaydık. Merkezde tedavi gören annelere ve çocuklara geçmiş olsun dileklerimizi ileterek en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ettik. Her alanda olduğu üzere sağlık alanında da ülkelerimiz arasındaki iş birliklerinin gelişerek artmasını diliyorum. Ülkenin en büyük ve kapsamlı sağlık merkezlerinden biri olarak annelere ve çocuklarına şifa kapısı olan hastanenin tüm emektarlarını gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Emine Erdoğan: Kırgızistan ile sağlık alanında da iş birliklerinin artmasını diliyorum - Son Dakika

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